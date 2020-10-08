подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • У Кравчука нет полномочий, у Зеленского – политической воли, вот почему Украина заблокировала минский процесс, – Розенбаум
08 октября 2020, четверг, 15:30 600
Политика 2020-10-08T15:31:38+03:00
Українські Новини
У Кравчука нет полномочий, у Зеленского – политической воли, вот почему Украина заблокировала минский процесс,

У Кравчука нет полномочий, у Зеленского – политической воли, вот почему Украина заблокировала минский процесс, – Розенбаум

Валерия Драгомирова
Леонид Кравчук
Леонид Кравчук

У Кравчука нет полномочий, у Зеленского – политической воли: именно поэтому Украина заблокировала минский процесс. Об этом на своей странице в Фейсбуке заявил политический эксперт и блогер Сергей Розенбаум.

По мнению Розенбаума, перемирие на Донбассе, о котором так любят рассказывать украинские чиновники – это не только "перестать стрелять". Это составляющая часть всеобъемлющего урегулирования конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. И вот здесь вся работа оказалась заблокированной – украинские власти не готовы выполнять Минск. Поэтому работа ТКГ превратилась на пустую трату времени – украинские представители не имеют ни полномочий о чем-либо договариваться, ни политической воли президента и Верховной Рады на достижение мира.

После саммита "нормандской четвёрки" в Париже представители неподконтрольной части Донбасса неоднократно требовали от Украины выполнения политических обязательств по Минским соглашениям: представить на обсуждение и согласование проект поправок в Конституцию Украины, учитывающий особенности ОРДЛО, проект внесения в Закон об особом статусе поправок, которые позволят обеспечить реальный особый статус на постоянной основе, проект закона о всеобщей амнистии и после этого закона о внеочередных выборах. Кроме того, более полугода Донбасс безуспешно требовал обещанные Украиной предложения по перечню иных законов и актов, которые нужно корректировать, отменять или принимать, чтобы особый статус действительно функционировал. Это адекватные просьбы, обоснованные положениями Минских соглашений, которые обе стороны конфликта обязались выполнять.

Но, как проанализировал в своей статье политолог Кирилл Киквидзе, украинская сторона полностью игнорировала все обращения. Проект конституции не внесен в ТКГ до сих пор. В результате в конце мая 2020 г. представители Донбасса сами внесли проект закона об особом статусе, который также был проигнорирован Украиной. После нажима со стороны России и ОБСЕ украинская сторона в конце июня 2020 г. представила свой проект закона об особом статусе и закона об амнистии. При этом проект Донецка и Луганска Украина продолжает игнорировать – никаких замечаний и возражений не представлено. Письменные замечания "ДНР" и "ЛНР" к украинскому проекту по амнистии, где нет всеобщей амнистии, тоже проигнорированы. 

Уже 15 июля 2020 г. Верховной Радой Украины принято постановление № 3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году", четвертый пункт которого касается выборов на неподконтрольной территории и содержит условия, которые полностью противоречат Минским соглашениям. Тем самым, Рада показала, что законодательная власть не намерена принимать законы, соответствующие Минску, даже если они будут предварительно согласованы в ТКГ.

Представители Донбасса в ТКГ незамедлительно потребовали привести все положения этого постановления, касающиеся неподконтрольных территорий, в полное соответствие с Минскими соглашениями. Ими был предложен вариант возможных поправок в постановление. Предложения были проигнорированы. Украинские представители, в том числе вошедшие в состав делегации Украины народные депутаты, заявляют, что не могут влиять на позицию Рады. 

Таким образом, де-факто у украинской делегации отсутствуют полномочия на согласование документов по политическому урегулированию. Тем не менее, украинская делегация настаивает на том, чтобы "для галочки" отработать и утвердить некие тексты, а что с ними делать, Рада, мол, "решит сама". При этом Верховная Рада с 15 июля 2020 г. и до настоящего времени по факту не сделала ничего, чтобы подтвердить обязательства законодательной власти по реализации Минских соглашений. Речь идет именно об обязательствах, а не о "политических договоренностях", т.к. Комплекс Мер во всей своей полноте был одобрен Советом Безопасности ООН, резолюции которого обязательны для выполнения любым государством, к которому они относятся. Если украинская делегация не имеет полномочий от Рады договариваться в рамках Минских соглашений, это касается не только политики, но и всех аспектов урегулирования.

Из-за упомянутой позиции Рады и представителей Украины вся работа по урегулированию в соответствии с Минскими соглашениями оказалась заблокированной. Поскольку заблокированной оказалась политическая часть Минских соглашений, без реализации которой конфликт не урегулировать, заблокированными оказались и все остальные аспекты "Минска" – любые достигнутые ТКГ решения могут легко быть дезавуированы, либо будут носить временный характер. Единственным исключением может являться прекращение огня, поскольку предотвращение эскалации конфликта, стрельбы и убийства людей останется актуальным, даже если Украина откажется от "Минска".

В целом, пишет Киквидзе, ситуация вызывает опасения, что Украина планирует либо заморозить конфликт, либо решить его силовым способом. Ни то, ни другое – недопустимо и неприемлемо для Донбасса.

"Это хороший анализ и констатация существующего положения дел. Но важно также понимать и причины, из-за которых украинская власть заняла позицию "страуса". Президент Зеленский и его команда, вместо того, чтобы навести порядок в стране, обеспечить законность и укрепить позиции властных институтов, своими непрофессиональными действиями добили эти институты, попав под сильное влияние западных кураторов и своих "родных" национал-радикалов. Теперь получается, что от общества есть сильный запрос на достижение мира на Донбассе, но ни Запад, ни радикальные группировки не дадут этого сделать. Им выгоднее управлять страной в состоянии хаоса, с очень слабым президентом, своими людьми в правительстве и парламенте. И не похоже, что Зеленский сможет выбраться из этого болота" - отметил Розенбаум.

Больше новостей о:

Зеленский и Джонсон подписали новое соглашение о сотрудничестве Украины и Великобритании
Больше половины украинцев придут на выборы, даже если ситуация с коронавирусом обострится
Новости
Дмитрий Сологуб устроил скандал перед иностранными инвесторами, — СМИ 16:32
Школьные учителя смогут создавать собственные учебные планы. Новый госстандарт предусматривает вариативность 16:23
Арест депутата Рады Юрченко с залогом 3 млн гривен оставили в силе 16:21
Новая глава Уманской ТИК Одарич подозревается в похищении печати и взломе электронной почты ТИК 16:19
В одесском электротранспорте внедряется альтернативная форма оплаты — с помощью смартфона, — Труханов 15:50
больше новостей
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Из-за COVID-19 на АЭС один из городов Запорожской области может ограничить въезд 12:51
больше новостей
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
В Киеве осенние каникулы состоятся раньше, чем планировалось. Фото: vv-hotel.com
В школах Киева решили перенести осенние каникулы, – СМИ 16:40 Документ
Марина Порошенко. Фото: ukrinform.ua
Марина Порошенко ответила словами Зеленского, почему ее дети говорят на русском 20:23 Видео
Загрязнение воздуха. Фото: pixabay
Под Сумами произошел выброс токсичного химического вещества 19:38 Видео
Дело о 890 га в Буче: община отстояла в апелляции право на землю, людей выселять с участков не будут 17:56
больше новостей
С понедельника МАУ запретит применение пассажирами респираторов с клапаном выдоха
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok