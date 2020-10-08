Свою точку зрения на состоявшийся в Брюсселе саммит "ЕС - Украина" высказал политтехнолог, консультант Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Соотвествующую заметку он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"Позитива не будет. Потому что не нужен. Почти никому. Одним, потому что уже не могут не лгать. Другим, потому что слушают первых и по-сектантски верят в то, что обязательно все будет плохо... Саммит ЕС/Украина (тот, который вчера в Брюсселе) накануне был предсказан строго в виде полноценного апокалипсиса. Обязательного позора Украины (ох уж этот национальный наш политический мазохизм, когда ради полпроцента на выборах мэра Мухожбанска готовы отполоскать государство в самой вонючей речке). Безвиз обязательно заберут, границы закроют на амбарные замки, деньги не дадут вообще, товары оставят на наших складах, перепишут нас во враги и нахлобучат на голову сразу несколько "северных потоков"). Все именно так и произошло. Точь в точь. Правда же? Или все/таки нет?

... Конечно, нет. И не просто нет, а оглушительно нет. "Нет" вплоть до банального свинячьего визга тех, кто жаждал апокалипсиса, провала и прочих египетских казней для нашей делегации. Намного эффектнее прошёл саммит, чем хотелось бы самым отъявленным заклинателям "гори оно все синим пламенем". Безвиз обязателен и без всяких намеков на изменение формата. ЕС готов также предоставить Украине так называемый промышленный безвиз (что существенно увеличит взаимный товарооборот). "Открытое небо" буквально на подписи. Инвестиционные соглашения только на самом саммите - в размере 400 млн. ЕС категорически одобрил позиции Украины в Нормандского формате. И тд. Короче, абсолютно объектная оценка той реальности, которая есть у нас на самом деле. А не той, которую создают внутренние "f...ck-пропагандисты"). Антикоррупция ? Не идеально. Но европейцы говорят о реальной работе государства этом направлении. Президент Зеленский эффектен, конкретен, практичен. Предлагает только реальные проспекты. Европейцам это, кстати, нравится. Они же позитивисты. Совсем не чета нашим, которые хотят узреть муть даже в кристальных водах. Особенно те из них, которые по понтярски подписали в своё время "Минские соглашения", поставившие страну на колени...

PS. Ну и в качестве бонуса, микро/история об очередном "авторитетном" лжеце). На этот раз речь идёт о неком субъекте по фамилии "Б.Берёза". Самое ведь время анекдоты делать былью. Или "фактами". Или "источниками первичного, простите, pr-дерьма". Мне это очень нравится. Честно. Так вот. Очередной "околонуля" Береза (почему околонуля, потому что достаточно посмотреть на его киевскую "популярность"), ни с того, 6и с сего ляпает, что "глава ОП хотел сделать Телиженко послом в США". Ну вот как на подобное реагировать? Во/первых, кто такой Береза, чтобы хоть что/то инсайдить о назначении послов в США?.. Во/вторых, упоминаемый "Телиженко" уже давно не считается дипломатом, а скорее участник мутной пропагандисткой кампании в частных интересах. И потому отраслевой прекрасно знает, что нет такого как Телиженко в качестве "опции выбора"... В/третьих, самого Телиженко в ОП вообще не знают). Только в качестве персонажа из комиксов... Впрочем, кого сейчас волнует факт или правда?) Куда важнее оперативно соврать...", - отметил Подоляк.

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