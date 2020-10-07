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07 октября 2020, среда, 10:01 107 Мнение
Общество 2020-10-07T10:01:01+03:00
Українські Новини
Виктор Щербина: Всю жизнь платили пенсионные сборы, а теперь - "всем спасибо, все свободны"

Виктор Щербина: Всю жизнь платили пенсионные сборы, а теперь - "всем спасибо, все свободны"

Ирина Дорофейчук
Бюджет, Пенсии, Пенсионеры, Социальные выплаты, Щербина
Виктор Щербина. Фото: Фейсбук/Viktor Shchеrbina
Виктор Щербина. Фото: Фейсбук/Viktor Shchеrbina

Ситуацию, которая может сложиться в обозримом будущем с пенсионніми віплатами в Украине, никак не льзя назвать нормальной. Об этом на своей странице в Facebook написал главный советник Института "Новая Украина" Виктор Щербина.

"Поведал наш нынешний главноначальник, беседуя с прогрессивным галыцьким студентством, что пенсий скоро не будет - потому, что есть простая математика. Два больше, чем один - и поэтому никто никому ничего уже не должен. Всю жизнь платили пенсионные сборы - теперь "всем спасибо, все свободны". Эка новость. Всегда подозревал эту науку в чем-то нехорошем - одних учит делиться, других умножать. Пифагор виноват - все вопросы к нему.  "У каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество" - утверждал когда-то Отец Народов. Но прогресс пошел далеко вперед - у нас теперь везде "саме насралося." И только цифры на счетах отдельных личностей, о которых народу знать вредно. А писни полезно и вышиванки и мова. И война "одвична". Банковская система в её нынешнем виде - универсальное средство грабежа, которое удерживается всей политической системой. "Прогрессивным обществам" нужна рабочая сила и шмыгали её успешно им поставляют, оставляя все расходы на её созидание здесь, на "заднем дворе России", как точно определили высадившиеся на "нашей" (??) территории английские десантники этим летом. И тот, кто думает, что грабеж когда-то закончится и начнется "великое строительство бо мы того варти" - тот просто так думает. Это тоже полезно - думать о хорошем. Прежние надежды пора отбросить, а новые принять. Це ж Европа, тут не нужно заботиться о материальном - главное удерживать идентичность. И гордиться этим. В цьому все життя и весь резон!", - подчеркнул в своей заметке Щербина.

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