Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года

Перед самим саммитом появилось много официальной информации на уровне депутатов Европарламента и трактовок журналистов, чуть ли не угрожающих сегодняшней украинской власти какими-то ограничениями.

Очевидно, что это делалось технологически, чтобы давить на нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского. Для чего давить? Чтобы в этом шуме затерялись позитивные итоги предстоящего саммита.

Почему позитивные результаты? Все очевидно: Президент Украины ехал в Брюссель не просто хорошо подготовлен, но и с конкретными выполненными домашними заданиями в рамках Ассоциации с ЕС. О чем же речь, перечислим дальше:

(1) Непосредственно после прихода Зеленского к власти произошел значительный прогресс в антикоррупционной структуре власти: наконец запустили Высший антикоррупционный суд в Украине; НАБУ получило долгожданную самостоятельность и функции, которые блокировались предыдущей властью – право на прослушку и возможность институционального сотрудничества с международными партнерами.

(2) Сам Президент Зеленский – не токсичен для западных лидеров: личности Зеленского нет в Panama Papers или каких-то других международных оффшорных скандалах.

(3) Президент Зеленский выполняет свою избирательную программу, речь идет о том, что в Украине у власти находится Президент мира, который делами способствует уменьшению военной напряженности в регионе.

Политические противники Зеленского прекрасно понимали такой позитивный расклад для Главы государства, поэтому начали разгонять «зраду» до самого саммита, поскольку все, что описано выше – это аналитические выводы сделанные на основе изучения Совместного заявления саммита ЕС-Украина от 6 октября 2020 года и речи Президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

В п.6 Совместного заявления стороны «признают значительный прогресс, сделанный Украиной в сфере реформирования, и согласовали необходимость дальнейшего ускорения темпа реформ».

В свою очередь, Президент Европейского Совета отметил, что «Украина совершила значительный прогресс в имплементации Соглашения об Ассоциации» и поприветствовал «впечатляющие усилия Украины под руководством Владимира Зеленского».

Цитаты приводятся преднамеренно с гиперссылками на официальные сайты ЕС, чтобы не было у критиков данного блога люфта для манипуляций, якобы материал взят с украинских источников.

Т.е. к чему я это все виду? А к тому, что разговоры об отмене безвиза для Украины – это блеф и позиция отдельных депутатов Европарламента, а не самого ЕС. В упомянутом Совместном заявлении (п.9) четко зафиксировано, что стороны приветствуют продолжение работы безвизового режима. А ограничения сегодняшние связаны не с властью в Украине, а с эпидемиологической ситуацией, в целом, в мире.

Что касается теперь не пропагандистских вопросов, а профессиональных, то нужно отметить, что на саммите прозвучали важные вещи для Украины:

(1) ЕС поддерживает территориальную целостность Украины и сохраняет санкции против агрессора до полного восстановления суверенитета нашей страны в рамках признанных международным сообществом границ;

(2) мирные инициативы украинской стороны находят поддержку в ЕС и заверение того, что безопасность Украины – это и безопасность ЕС;

(3) начат кибердиалог между сторонами;

(4) будет усиливаться работа по противодействию российской пропаганды;

(5) начат диалог по работе над пересмотром экономической части Ассоциации, исходя из новых реалий экономик сторон, а также были подписаны документы о сотрудничестве в разных сферах на общую сумму в почти полумиллиарда евро.

Так что, нужно быть очень внимательным, когда рассказывают, что Украина куда-то не туда свернула, и всегда смотреть, откуда дует ветер неправдивой пропаганды.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Украинские Новости"

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