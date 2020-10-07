подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Политика
  • Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года
07 октября 2020, среда, 06:00 1225 Мнение
Политика 2020-10-07T07:58:46+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года

Антон Кучухидзе: о пропагандистской атаке против саммита ЕС-Украина 2020 года

Антон Кучухидзе
Брюссель, Саммит Украина-ЕС, Владимир Зеленский
фото ИА
фото ИА "Украинские Новости"

Перед самим саммитом появилось много официальной информации на уровне депутатов Европарламента и трактовок журналистов, чуть ли не угрожающих сегодняшней украинской власти какими-то ограничениями.

Очевидно, что это делалось технологически, чтобы давить на нынешнего Президента Украины Владимира Зеленского. Для чего давить? Чтобы в этом шуме затерялись позитивные итоги предстоящего саммита.

Почему позитивные результаты? Все очевидно: Президент Украины ехал в Брюссель не просто хорошо подготовлен, но и с конкретными выполненными домашними заданиями в рамках Ассоциации с ЕС. О чем же речь, перечислим дальше:

(1) Непосредственно после прихода Зеленского к власти произошел значительный прогресс в антикоррупционной структуре власти: наконец запустили Высший антикоррупционный суд в Украине; НАБУ получило долгожданную самостоятельность и функции, которые блокировались предыдущей властью – право на прослушку и возможность институционального сотрудничества с международными партнерами.

(2) Сам Президент Зеленский – не токсичен для западных лидеров: личности Зеленского нет в Panama Papers или каких-то других международных оффшорных скандалах.

(3) Президент Зеленский выполняет свою избирательную программу, речь идет о том, что в Украине у власти находится Президент мира, который делами способствует уменьшению военной напряженности в регионе.

Политические противники Зеленского прекрасно понимали такой позитивный расклад для Главы государства, поэтому начали разгонять «зраду» до самого саммита, поскольку все, что описано выше – это аналитические выводы сделанные на основе изучения Совместного заявления саммита ЕС-Украина от 6 октября 2020 года и речи Президента Европейского Совета Шарля Мишеля.

В п.6 Совместного заявления стороны «признают значительный прогресс, сделанный Украиной в сфере реформирования, и согласовали необходимость дальнейшего ускорения темпа реформ».

В свою очередь, Президент Европейского Совета отметил, что «Украина совершила значительный прогресс в имплементации Соглашения об Ассоциации» и поприветствовал «впечатляющие усилия Украины под руководством Владимира Зеленского».

Цитаты приводятся преднамеренно с гиперссылками на официальные сайты ЕС, чтобы не было у критиков данного блога люфта для манипуляций, якобы материал взят с украинских источников.

Т.е. к чему я это все виду? А к тому, что разговоры об отмене безвиза для Украины – это блеф и позиция отдельных депутатов Европарламента, а не самого ЕС. В упомянутом Совместном заявлении (п.9) четко зафиксировано, что стороны приветствуют продолжение работы безвизового режима. А ограничения сегодняшние связаны не с властью в Украине, а с эпидемиологической ситуацией, в целом, в мире.

Что касается теперь не пропагандистских вопросов, а профессиональных, то нужно отметить, что на саммите прозвучали важные вещи для Украины:

(1) ЕС поддерживает территориальную целостность Украины и сохраняет санкции против агрессора до полного восстановления суверенитета нашей страны в рамках признанных международным сообществом границ;

(2) мирные инициативы украинской стороны находят поддержку в ЕС и заверение того, что безопасность Украины – это и безопасность ЕС;

(3) начат кибердиалог между сторонами;

(4) будет усиливаться работа по противодействию российской пропаганды;

(5) начат диалог по работе над пересмотром экономической части Ассоциации, исходя из новых реалий экономик сторон, а также были подписаны документы о сотрудничестве в разных сферах на общую сумму в почти полумиллиарда евро.

Так что, нужно быть очень внимательным, когда рассказывают, что Украина куда-то не туда свернула, и всегда смотреть, откуда дует ветер неправдивой пропаганды.

 

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Украинские Новости"

Больше новостей о: Брюссель Саммит Украина-ЕС Владимир Зеленский

Средняя зарплата украинцев уменьшилась. Что будет с заработками к концу года
7-8 октября Президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию
Новости
7-8 октября Президент Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Великобританию 06:30
Газ подорожает, а отопление подешевеет. Как изменятся тарифы на коммуналку с приходом холодов 05:50
Украинским воспитателям дважды повысят зарплаты: когда и на сколько 05:45 Инфографика
Средняя зарплата украинцев уменьшилась. Что будет с заработками к концу года 05:35
Мошенники воруют данные украинцев при помощи QR-кодов: как защитить свой телефон от взлома 05:30
больше новостей
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Начался сезонный рост доллара. Эксперты дали прогноз курса до конца 2020 года 05:50
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
НАБУ вызывает на допрос главу Окружного админсуда Киева Вовка на 9 и 12 октября 20:12
Переход на зимнее время в Украине. В какой день и в какое время нужно переводить часы 05:30
больше новостей
Во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления, — Нацполиция 21:04
Владимир Коваленко. Фото: Facebook/Volodymyr Kovalenko
Под Киевом умер директор школы, в которой "прятали" коронавирус у учителей 20:42
Академия Меднаук сообщила о результатах доклинических исследований украинского препарата для лечения Ковид-19 в Европе 13:17
Цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе 10:40
НАБУ отказалось расследовать возможное взяточничество судей КС и Верховного Суда 14:52
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok