Владимир Зубик: инвестиции, разрешения, защита и ипотека - первоочередные вопросы для застройщиков

Четыре вопроса к Президенту

Владимир Зубик, президент Ассоциации предприятий-строителей „Интергал-Буд“

При Президенте создается Координационный совет по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Его задачи — защита прав инвесторов и застройщиков, создание условий для обеспечения украинцев жильем.

В строительной отрасли действительно накопилось чрезвычайно много проблем. Как достраивать «наследство» компаний, ушедших с рынка? Как приводить в чувство и реанимировать разрешительную систему? Как выстроить справедливый и действенный механизм инвестирования в новую инфраструктуру? Чтобы дать ответы на эти вопросы, необходим диалог власти, бизнеса и общественности. И, конечно, политическая воля главы государства. Ибо самые разумные и эффективные решения у нас в стране извечно упираются в желание чиновника видеть во всем вокруг свою «дойную корову». Традиция эта настолько укоренилась, что сломать ее способен лишь Президент.

Четыре вопроса, которые застройщики считают первоочередными. И которые мы готовы начинать обсуждать в рамках работы Координационного совета.

Инвестиции в инфраструктуру

Как известно, с 1 января 2021 года отменяется паевой взнос на инфраструктуру. На первый взгляд, застройщикам это выгодно. С другой стороны, мы, как и местная власть, заинтересованы, чтобы рядом с нашими новыми комплексами появлялись школы, детские сады, поликлиники. Вопрос, кто и в каком объеме будет финансировать создание инфраструктуры? Кто станет оператором построенной инфраструктуры – в нашей практике были случаи, когда город просто отказывался брать на баланс построенную компанией школу, так как в бюджете города не предусмотрены расходы на ее содержание.

В ряде случаев строители сами вкладывают значительные инвестиции в перекладку инженерных сетей по всему микрорайону, реконструируют парки и скверы. Но нельзя все, копившиеся десятилетиями, проблемы города взвалить на застройщиков! Необходим разумный баланс ответственности, распределения обязательств. Вопрос — кто будет его устанавливать?

Я считаю, неправильно полностью отдать решение этого вопроса на откуп местным властям. Иначе мы станем заложниками субъективного отношения между чиновником и застройщиком — на одних повесят все и фактически заблокируют деятельность, другим (своим) разрешат работать без обязательств. Требуются некие единые утвержденные правила, которых вынуждена будет придерживаться местная власть. И арбитраж в лице органа центральной власти для решения конфликтных вопросов — когда местная власть и застройщик не могут прийти к согласию.

Разрешительная система

Думаю, многие мои коллеги подтвердят: в разрешительной сфере надвигается коллапс. Искусственно тормозится введение в эксплуатацию десятков построенных объектов, не выдаются новые разрешения на строительство при наличии всех оснований. Под абсолютно надуманными предлогами. Нас уверяли, что коррупция в верхних эшелонах власти была побеждена еще в прошлом году. И очень не хочется верить, что сегодня происходит возрождение системы тотальных поборов со строителей. Причем в значительно больших масштабах. Тысячи семей купили жилье, сделали ремонты и ждут, или даже живут в своих квартирах, не имея документов на собственность – просто потому, что чиновники заняты волокитой и вымогательством…

Минувшим летом глава исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили презентовал очень интересный проект реформирования ГАСИ. Мы поддержали большую часть предложений. Хотелось бы понять: а что с имплементацией?

Защита застройщика

Мы никогда не защитим инвестора, пока не создадим механизм защиты застройщика. Сегодня любой проект со всей необходимой разрешительной документацией может оказаться под угрозой. Псевдоактивистские общественные организации забросают исками суды, устроят травлю в СМИ и соцсетях, физически заблокируют стройплощадку. Застройщик в такой ситуации остается один на один со своими проблемами – и правоохранители, и местная власть предпочитают оставаться в стороне и не вмешиваться. А между тем, строительная компания уже потратила немалые средства на приобретение (или на аренду) участка, проектирование, подготовительные работы. Важно на государственном уровне приравнять строительство к инвестиционным проектам и относиться к защите инвестора в новое жилье так же трепетно, как и к защите нового предприятия или IT-компании! Четкая установка правоохранителям — блокирование строительства со стороны третьих лиц (как бы они себя ни называли) является экономическим терроризмом. И должно соответственно жестко пресекаться.

Доступная ипотека

Пока в мире бушует пандемия Covid-19, сложно рассчитывать на значительные международные инвестиции в Украину. Нужна ставка на своего инвестора. Десятки тысяч украинских семей готовы вкладывать в новое жилье, но им нужна поддержка в виде доступной ипотеки. С июля в Украине реализуется госпрограмма «Доступное жилье под 10% годовых», но пока она не стала по-настоящему масштабной и, скорее всего, не станет — проверено на примере нашей компании. Реальная годовая процентная ставка, в зависимости от банка и от условий кредита, составляет от 12,5% до 15,9%. Для ипотеки — это чрезвычайно много. Мы предлагаем правительству создать программу компенсации ипотечных ставок для их снижения до уровня 3% годовых. Это 40 млрд. грн. дополнительных инвестиций в год от полумиллиона граждан нашей страны! Это революционный толчок в экономике. Все расчеты по этой программе есть, и мы готовы их презентовать.

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