Антон Кучухидзе: о принципах государственной политики в сфере азартных игр

Украина проходит эпохальный период своего развития с точки зрения развития игорной индустрии.

Почему так пафосно? Да просто в нашей стране еще никогда не было цивилизованного игорного бизнеса, когда дети защищены от жуликов и не могут попасть в игорные залы, когда за лудоманами есть присмотр, программы поддержки, и в конце концов, когда в этом сегменте правят не люди с криминала, а закон и порядок.

Учитывая, что легализация игорного бизнеса была в Украине политическим вопросом, абсолютно не странно, что именно Президент Зеленский начал наводить правовой порядок. Инициировав легализацию азартных, и закрыв множество нелегальных игровых залов, Президент Украины доказал, что не словом, а делом готов бороться с коррупцией. Ведь легализация азартных выполняет 3 важнейшие функции: детенизацию экономики, привлечение инвестиций и обеспечивает социальную защиту граждан.

О первых двух направлениях я уже писал детально в прошлых блогах, в этот раз лучше остановиться на социальной защите, которую должен нести легальный игорный бизнес.

Итак, ст.4 профильного закона четко определяет принципы государственной политики в сфере азартных игр. В целом их 9, перечислять нет смысла, но стоит заметить, что первым и самым важным принципом в организации данной сферы является "защита прав, законных интересов, жизни и здоровья граждан". На азартные игры также возложены такие задачи как поддержка развития экономики, медицины, культуры, спорта и других гуманитарных направлений. Также одними из главных принципов является защита лудоманов и обеспечение условий честной игры.

Действительно, закон получился очень проевропейским, ведь на Западе операторы азартных игр являются не только крупными бизнесменами и важными спонсорами спорта, но и выделяют много средств на благотворительные акции.

После принятия закона появилось много критики, относительно того, что много незаконных игорных залов и казино закрыли, но многие работают. Дорогие читатели, Вы думаете на Западе нет таких проблем? Есть, и нелегалов не меньше, и сколько национальных регуляторов совместно с полицией работают по выявлению подобных теневиков, а также ужесточают инструменты для прекращения противозаконной деятельности. Просто, нужно понять одну вещь: когда игорный бизнес — легальный, то у регулятора, у сил внутренней безопасности и у общественности есть возможность бороться с нелегальным сегментом сообща, привлекая и ресурсы безопасности, и финансы законных операторов.

В то же самое время, нужно понимать, что единичным принятием закона о легальных азартных играх порядок не наводиться, однако наличие такого закона и помогает создать инфраструктуру государственной системы порядка и социальной защиты. Украина только делает первые шаги в этом направлении.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

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