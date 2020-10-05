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05 октября 2020, понедельник, 19:20 18 Мнение
Верховная Рада и партии 2020-10-05T19:21:55+03:00
Українські Новини
Вячеслав Чечило: Письмо евродепутатов Арахамии – манипуляция общественным мнением в интересах определенных стр

Вячеслав Чечило: Письмо евродепутатов Арахамии – манипуляция общественным мнением в интересах определенных структур

Татьяна Зотова
Европарламент, Европейский союз, Слуга народа, Вячеслав Чечило, Давид Арахамия
Вячеслав Чечило. Фото из открытых источников: ukraina.ru
Вячеслав Чечило. Фото из открытых источников: ukraina.ru

Журналист Вячеслав Чечило прокомментировал открытое письмо депутатов Европейского парламента - Михаэля Галера, Виолы фон Крамер и Расы Юкневичане, на имя председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давида Арахамии, в котором евродепутаты выступили с предупреждением для политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ в Украине.

Об этом Чечило заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Влиятельные депутаты Европарламента написали открытое письмо Арахамии, призвав украинскую власть взять ответственность за страну. Новость об этом активно разгоняется украинскими СМИ и подается в том ключе, что Европа чем-то там недовольна. Украина себя плохо ведет и так далее.

Но действительно ли Европа чем-то недовольна? А вот фиг его знает. Потому что, на самом деле, речь идет не о позиции Европы и даже не о позиции Европарламента. Это просто несколько депутатов что-то там подписали. Европарламент большой – там можно найти подписантов за что угодно – и за права котиков, и за права "соросят". Особенно если этих самых депутатов хорошо попросить.

Впрочем, даже если допустить, что эти 3 депутата выражают позицию всего Европарламента, это тоже ничего не значит. Потому что Европарламент и Еврокомиссия - это разные вещи. Не говоря уже о том, что Европа и ЕС - это тоже не всегда одно и тоже.

Что мы имеем в итоге? А мы имеем факт манипуляции общественным мнением в интересах определенных структур, причем даже не обязательно европейских. Ничего больше.

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