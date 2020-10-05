Главный редактор интернет-издания "Страна.ua" Игорь Гужва прокомментировал заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о невозможности гарантирования социальных выплат будущим пенсионерам через 15 лет.

Об этом Гужва заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление премьера Шмыгаля о том, что пенсии в Украине нечем будет платить уже через 15 лет из-за демографических проблем – это либо показатель некомпетентности премьера или прямая ложь.

Демографические проблемы влияют на пенсионную систему Украины, но далеко не так сильно, как в европейских странах, которые ставил в пример Шмыгаль.

Ведь в Украине гораздо ниже, чем в Европе продолжительность жизни. Поэтому, к слову, число пенсионеров в последние годы уменьшается. С 2017 года (то есть уже после потери контроля над Крымом и частью Донбасса) оно сократилось на 600 тыс. человек.

А скоро количество людей, имеющих право на полноценную пенсию, уменьшится еще сильнее – заработает норма о минимальном 35-летнем стаже, которым обладают далеко не все из тех, кто работал в независимой Украине. Поэтому главная причина совсем не в демографии.

А во-первых, в массовой трудовой миграции. И во-вторых – в низком уровне зарплат. А следовательно – в низких сборах налогов и ЕСВ. Ну и в-третьих, в небольшом количестве рабочих мест вообще, из-за чего люди трудоспособного возраста уезжают из страны, а оставшимся платят низкие зарплаты да и те часто получают неофициально.

Причиной этого является примитивная аграрно-сырьевая структура украинской экономики, для которой просто не нужно много рабочих рук. И в которой невелика потребность в высококвалифицированных работниках, которым надо платить большие зарплаты.

Поэтому можно радоваться тому, что "лишняя" рабочая сила сбежала из страны и поддерживает платежный баланс своими денежными переводами (хотя вообще непонятно что с нашими заробитчанами и их переводами будет дальше из-за коронакризиса и закрытия границ). Можно говорить, что мы и без промышленности Донбасса проживем, и без российского рынка и без много чего еще.

Можно много о чем говорить, но вопрос за счет чего платить пенсии это не снимает. Да и не только пенсии.

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