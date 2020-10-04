подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
  • Новости
  • Спорт
  • В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития
04 октября 2020, воскресенье, 11:53 368
Спорт 2020-10-04T12:24:53+03:00
Українські Новини
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития

В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития

Елена Новикова
Тренировка. Фото: пресс-служба
Тренировка. Фото: пресс-служба

3 октября в Киеве Shakhtar Social совместно с Parimatch Foundation провели тренировку для детей с особенностями развития на площадке "Гимназии А+"  в рамках своих социальных проектов — соответственно "Так, я можу" и "Давай, играй!".

Накануне матча против "Десны", событие посетил защитник ФК "Шахтер", игрок национальной сборной Украины Сергей Кривцов

Защитник "Шахтера" провел тренировку по футболу с детьми, вручил подарки, сфотографировался со всеми желающими и раздал автографы.

"Я, как отец троих детей, очень рад таким мероприятиям. Видеть настоящие, неподдельные эмоции, счастье в глазах и на лицах детей - это дорого стоит. Ребята, которые занимаются с детьми каждый день, делают большое дело. Я считаю, что таких мероприятий должно быть больше. Это большой плюс для руководства "Шахтера", что они не закрывают глаза, а наоборот помогают людям" -  прокомментировал тренировку Сергей Кривцов. 

Занятия для ребят с ментальными и физическими нарушениями проходят в Киеве, Львове, Харькове и Полтаве. Несмотря на карантинные ограничения, группы продолжают проводить занятия с учетом всех требований Министерства здравоохранения Украины. В каждом городе работает 2 группы по 15 детей, что составляет 120 человек. 

"Очень рада, что сегодня нам удалось провести эту открытую тренировку спустя год. Мы увидели, что такой инструмент, как спорт работает: в начале наших тренировок дети часто разбегались, искали помощи у родителей, а сейчас мы видим сильную единую футбольную команду. Именно поэтому до конца годы мы планируем стартовать с этой программой еще в трех городах Украины. Наша программа помогает детям развиваться и социализироваться" -  отметила Президент международного благотворительного фонда Parimatch Foundation Екатерина Белорусская.

Следующая открытая тренировка для детей с особенностями развития состоится уже в октябре  в одном из областных центров Украины. 

В рамках инициативы уже более 3500 детей, мальчиков и девочек получили возможность постоянно заниматься футболом. Желающие заниматься футболом в инклюзивных группах могут обратиться в Shakhtar Social по электронной почте letsplay@shakhtar.com 

Больше новостей о:

В Украине количество новых случаев COVID-19 после рекордного роста начало снижаться
Перенос местных выборов из-за коронавируса не обсуждается, — Ермак
Новости
За сутки количество проведенных ПЦР-теcтов на COVID-19 снизилось на 22,1% 12:30
Тренировка. Фото: пресс-служба
В Киеве состоялась открытая тренировка для детей с особенностями развития 11:53
Перенос местных выборов из-за коронавируса не обсуждается, — Ермак 11:29
Количество госпитализированных с COVID-19 в Украине снизилось 11:00
Боевики продолжают нарушать режим прекращения огня. За сутки зафиксировано 5 обстрелов 10:31
больше новостей
Правила денежных переводов в Украине хотят изменить: какую сумму можно перевести анонимно 05:30
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Гривна на выходных подешевела. Курс валют от НБУ на 3 октября 05:30
Количество больных, госпитализированных с коронавирусом, резко возросло 10:57
больше новостей
Газ на отопительный сезон подорожал: как выбрать самый выгодный тариф 05:40 Инфографика
Химикус хочет через суд обязать Пашинского выплатить 1,5 млн гривен ущерба 17:45
Самолет с сыном Дроздова, которому якобы предоставили приоритет для посадки, не влиял на катастрофу Ан-26, - ВСУ 11:26
Правила денежных переводов в Украине хотят изменить: какую сумму можно перевести анонимно 05:30
Кварцевый песок. Фото: obozrevatel.com
В Украинке кандидат от "Евросолидарности" заполнил детские песочницы стройматериалами 18:06
больше новостей
Спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожароопасности в Украине
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok