Депутаты Запорожского городского и областного советов будут привлечены к уголовной ответственности, - движение

Депутаты Запорожского городского и областного советов будут привлечены к уголовной ответственности.

Об этом на своей странице в социальной сети сообщили активисты ОО "Движение Справедливая Украина", добавив в подтверждение выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Согласно обнародованному извлечению, по заявлению ОО "Движение Справедливая Украина", 02.10.2020 года Национальной полицией были внесены в ЕРДР сведения о совершении депутатами Запорожского городского и областного советов уголовного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, которое заключается в систематическом завладении путем обмана бюджетными средствами, выделенными из местных бюджетов в 2016-2018 годах.

Активисты выразили большую благодарность журналистам 5-го канала передачи "Особый взгляд", которые провели свое расследование и, других, осветили факты хищения средств из депутатских фондов Гришиным и Прасолом.

Кроме того, активисты выразили благодарность ОО "Народная защита", которыми было проведено тщательное исследование и сопоставление фактов выделения материальной помощи депутатами Запорожского городского и областного советов, и какими было установлено, что один человек мог получать выплаты до 44 раз! "Вот только" получатели помощи "о ней узнали только от журналистов ... Неудивительно, что такие махинации они назвали наживой на крови", - отмечают активисты.

По словам журналистов-расследователей и активистов, сумма потенциально украденных денежных средств составляет более 181 млн. грн. Также активистами отмечается, что среди депутатов -махинаторов особенно выделяются депутат Запорожского областного совета Ярослава Гришин, которому забрасывается организация преступления и Михаил Прасол, депутата Запорожского городского совета. Поскольку ООО "Международная юридическая фирма "Ярослав Гришин и партнеры", владельцем которой является Ярослав Гришин осуществляла подготовку всей документации, что также подтверждается обнародованным журналистами материалами электронной переписки.

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