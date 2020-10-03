"Слуги" и местные "князьки" будут отвечать за фальсификации и попытки снять оппозицию с выборов. Об этом в эфире телеканала "Интер" заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Скупка избирательных комиссий и голосов, отказ в регистрации кандидатов под надуманным предлогом - далеко не полный перечень методов и средств, которые использует власть и её "слуги" на местах, чтобы не допустить кандидатов от ОП-ЗЖ к выборам.

"Фальсификациям, которые уже начались, положил начало сам президент Зеленский, когда отменил выборы в абсолютно мирных городах Донецкой и Луганской областей, и полмиллиона граждан оказались лишены своего конституционного права выбирать себе мэров городов, глав громад. Он нажал на спусковой крючок, а остальные пошли за ним. Уже сегодня видно насколько это будет грязная кампания", - подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель оппозиционной политсилы привел примеры таких злоупотреблений на местах.

"Николаевская область. В облсовет и в горсовет ТИК не регистрирует нашу партию под надуманными предлогами, это при том, что на Николаевщине у ОП-ЗЖ самый высокий рейтинг. Мы подали в суд, и ЦИК вмешалась в этот процесс, потому что там явное нарушение. В Рубежном (Луганская область) пошли еще дальше. Там один из народных депутатов, который часто голосует вместе с провластной фракцией, подкупил большинство членов территориальной комиссии. Те партии, которые он ведёт на выборы - зарегистрировали, а все остальные – нет. Комиссию распустили, завели уголовное дело на председателя. Сейчас будет новая комиссия, и я уверен, что справедливость будет восстановлена", - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик отметил необходимость жесткого контроля со стороны правоохранительных органов и оперативной реакции на любые нарушения избирательного законодательства.

"Еще не началось голосование, а уже такие безобразия творятся. Партии, даже названия которых никто не знает, участвуют в жеребьевке. Местный "князек" их выкупает и формирует там большинство. И это послушное большинство потом отказывает в регистрации партиям – лидерам в регионе. Выкупают территориально-избирательные комиссии – такого еще никогда не было. Правоохранительные органы должны жестко контролировать и оперативно реагировать на подобные ситуации", - сказал Юрий Бойко.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратился ко всем участникам избирательного процесса с призывом помнить об ответственности и не нарушать закон.

"Хочу предупредить всех, кто "строит" эти схемы и в них участвует - наказание будет очень серьёзным. На примере Луганской области я знаю сколько людей уже пострадало, а сколько еще может пострадать. 92 человека были допрошены, и они сейчас фактически сидят под статьей. Задача всех участников избирательного процесса сделать все, чтобы эти местные выборы прошли честно и с минимальным количеством нарушений. Ведь от того, кто придет к власти на местах зависит не только настоящее, но и будущее наших сел и городов, будущее нашей страны", - резюмировал Юрий Бойко.

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