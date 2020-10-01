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01 октября 2020, четверг, 21:11 289
Политика 2020-10-01T21:45:02+03:00
Українські Новини
Евросоюз ввел санкции против России за Керченский мост

Евросоюз ввел санкции против России за Керченский мост

Ольга Фандорина
Санкции против России, Санкции, Керченский пролив, Керченский мост
Керченский мост. Фото: beztabu.net
Керченский мост. Фото: beztabu.net

Совет Европы ввел санкции против 2 лиц и 4 компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета, передают Українськi Новини.

"Эти меры (санкции) были приняты с учетом той роли, которую эти люди и организации сыграли в строительстве моста и железнодорожных путей, соединяющих Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом через Керченский пролив, и дальнейшей изоляции Крыма от Украины. Санкции, которые теперь применяются в общей сложности к 177 физическим лицам и 48 организациям, включают запрет на поездки и замораживание активов", - говорится в нем.

Среди тех, против кого ввели санкции, Александр Ганов, генеральный директор ООО ТК "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющего железнодорожное сообщение между Россией и Крымом, а также Леонид Рыженкин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ), который с 2015 года курировал строительство моста через Керченский пролив.

Под санкции попали акционерное общество "Ленпромтранспроект", которое участвовало в проекте соединения железнодорожных инфраструктур, проектируя железнодорожные подходы к мосту через Керченский пролив и выполняя функции архитектурного надзора при строительстве моста, а также акционерное общество "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

Санкции были введены против федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" и "Первой Крымской страховой компании".

"Запрет на поездки предотвращает въезд или транзит через территорию Европейского Союза перечисленных лиц, в то время как замораживание активов касается средств или экономических ресурсов как физических, так и юридических лиц, включенных в перечень. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список", - добавлено в сообщении.

Напомним,  Тука заявил, что разрыв соглашения по Азову с РФ сделает Керченский пролив фактически российским.

Ранее кусок "Крымского моста" отвалился и упал в воду

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