Евросоюз ввел санкции против России за Керченский мост

Совет Европы ввел санкции против 2 лиц и 4 компаний, которые участвовали в строительстве Керченского моста.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета, передают Українськi Новини.

"Эти меры (санкции) были приняты с учетом той роли, которую эти люди и организации сыграли в строительстве моста и железнодорожных путей, соединяющих Россию с незаконно аннексированным Крымским полуостровом через Керченский пролив, и дальнейшей изоляции Крыма от Украины. Санкции, которые теперь применяются в общей сложности к 177 физическим лицам и 48 организациям, включают запрет на поездки и замораживание активов", - говорится в нем.

Среди тех, против кого ввели санкции, Александр Ганов, генеральный директор ООО ТК "Гранд Сервис Экспресс", осуществляющего железнодорожное сообщение между Россией и Крымом, а также Леонид Рыженкин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам ООО "Стройгазмонтаж" (СГМ), который с 2015 года курировал строительство моста через Керченский пролив.

Под санкции попали акционерное общество "Ленпромтранспроект", которое участвовало в проекте соединения железнодорожных инфраструктур, проектируя железнодорожные подходы к мосту через Керченский пролив и выполняя функции архитектурного надзора при строительстве моста, а также акционерное общество "Управление строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск".

Санкции были введены против федерального государственного унитарного предприятия "Крымская железная дорога" и "Первой Крымской страховой компании".

"Запрет на поездки предотвращает въезд или транзит через территорию Европейского Союза перечисленных лиц, в то время как замораживание активов касается средств или экономических ресурсов как физических, так и юридических лиц, включенных в перечень. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства лицам, включенным в список", - добавлено в сообщении.

Напомним, Тука заявил, что разрыв соглашения по Азову с РФ сделает Керченский пролив фактически российским.

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