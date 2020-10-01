Мэр Кличко представил план действий по профилактике гриппа и ОРВИ

Киевская городская государственная администрация (КГГА) своим распоряжением №1526 утвердила меры комплексной профилактики для предупреждения роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди киевлян. Об этом говорится на официальном портале Киева. В частности, Департаменту здравоохранения организовать: создание в коммунальных медицинских учреждениях необходимый запас противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты медработников; проведение повышения квалификации медицинских работников по вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ; сбор и доставку из учреждений здравоохранения, осуществляющих эпидемиологический надзор за гриппом, образцов от пациентов, состояние которых соответствует определению гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) для мониторинга циркуляции вирусов гриппа на территории Киева; обеспечение своевременно и в полном объеме сбора информации о заболеваемости гриппом и ОРВИ, количество госпитализированных для передачи соответствующих данных в государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины". Также Департамент образования и науки должен позаботиться о влажных уборках и дезинфекции помещений и оборудования в школах и детских садах в конце рабочего дня или смены (при 2-сменной организации образовательного процесса). Проводить влажную уборку и в пассажирском транспорте - после окончания рабочей смены. Районные госадминистрации должны осуществить комплекс работ для поддержания необходимого температурного режима в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, жилых помещениях и тому подобное. А пассажирскому транспорту вообще запретят выходить на линию с неисправной отопительной системой. Коммунальному предприятию "Фармация" поручено обеспечить подчиненные аптечные учреждения достаточным количеством противовирусных и лечебных средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т.п.). В межэпидемический период заболеваемости гриппом и ОРВИ 2020-2021 годов профильные структуры организуют предсезонную иммунопрофилактику гриппа в группах риска и проведение профилактических прививок медицинским работникам, оказывающим первичную и экстренную медицинскую помощь, работникам приемных отделений учреждений здравоохранения, работникам и воспитанникам домов ребенка, жителям. По данным государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", в течение эпидемического сезона 2019-2020 годов в Украине зарегистрировано 4,9 млн случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди заболевших - 65,3% дети до 17 лет. Был зарегистрирован 71 летальный случай. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.