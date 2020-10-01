Мэр Кличко представил план действий по профилактике гриппа и ОРВИ

Киевская городская государственная администрация (КГГА) своим распоряжением №1526 утвердила меры комплексной профилактики для предупреждения роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди киевлян.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

В частности, Департаменту здравоохранения организовать:

создание в коммунальных медицинских учреждениях необходимый запас противовирусных, лекарственных препаратов, антисептических и дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты медработников;

проведение повышения квалификации медицинских работников по вопросам диагностики, лечения и профилактики заболеваемости гриппом и ОРВИ;

сбор и доставку из учреждений здравоохранения, осуществляющих эпидемиологический надзор за гриппом, образцов от пациентов, состояние которых соответствует определению гриппоподобного заболевания (ГПЗ) и тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ) для мониторинга циркуляции вирусов гриппа на территории Киева;

обеспечение своевременно и в полном объеме сбора информации о заболеваемости гриппом и ОРВИ, количество госпитализированных для передачи соответствующих данных в государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины".

Также Департамент образования и науки должен позаботиться о влажных уборках и дезинфекции помещений и оборудования в школах и детских садах в конце рабочего дня или смены (при 2-сменной организации образовательного процесса).

Проводить влажную уборку и в пассажирском транспорте - после окончания рабочей смены.

Районные госадминистрации должны осуществить комплекс работ для поддержания необходимого температурного режима в детских, образовательных, лечебно-профилактических учреждениях, жилых помещениях и тому подобное. А пассажирскому транспорту вообще запретят выходить на линию с неисправной отопительной системой.

Коммунальному предприятию "Фармация" поручено обеспечить подчиненные аптечные учреждения достаточным количеством противовирусных и лечебных средств неспецифической профилактики гриппа и ОРВИ, а также средств индивидуальной защиты (маски, резиновые перчатки и т.п.).

В межэпидемический период заболеваемости гриппом и ОРВИ 2020-2021 годов профильные структуры организуют предсезонную иммунопрофилактику гриппа в группах риска и проведение профилактических прививок медицинским работникам, оказывающим первичную и экстренную медицинскую помощь, работникам приемных отделений учреждений здравоохранения, работникам и воспитанникам домов ребенка, жителям.

По данным государственного учреждения "Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины", в течение эпидемического сезона 2019-2020 годов в Украине зарегистрировано 4,9 млн случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Среди заболевших - 65,3% дети до 17 лет. Был зарегистрирован 71 летальный случай. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

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