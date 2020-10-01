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01 октября 2020, четверг, 10:34 188
Экономика 2020-10-01T11:45:02+03:00
Українські Новини
Пожар на территории "Северодонецкого Азота" не повлияет на работу производства, все контракты будут выполнены

Пожар на территории "Северодонецкого Азота" не повлияет на работу производства, все контракты будут выполнены

Александр Дмитриенко
Луганская область, Пожары, Северодонецкий Азот
Химзавод
Химзавод "Северодонецкий Азот". Фото: открытые источники

Пожар на территории предприятия "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящего в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, не повлияет на работу производственных цехов, все контракты на поставку удобрений будут выполнены на 100%.

Об этом заявил директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов, передают Українськi Новини.

"Пожар, который прошел сегодня ночью на территории "Северодонецкого "Азота", не повлиет каким-либо образом на работу основных производственных цехов предприятия, задействованных в производстве удобрений. В текущий момент работает в штатном режиме технологический комплекс цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Все 100% контрактов на поставку удобрений будут выполнены без сбоев", - подчеркнул он.

30 сентября, около 20.00 из-за продолжающихся пожаров в Луганской области, на ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" возникла чрезвычайная ситуация: на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод загорелись трава, кусты и деревья.

Аварийно-спасательные службы предприятия оперативно прибыли на место пожара и в течение нескольких часов потушили пожар.

По словам Арестархова, на предприятии создан и работает оперативный штаб, контролирующий ситуацию, связанную с пожарами в Луганской области.

Кроме того, для усиления безопасности организовано круглосуточное дежурство персонала, проведена дополнительная проверка всей необходимой для пожаротушения техники и инструктаж персонала по технике безопасности.

Как сообщали Українськi Новини,4 человека погибли, 10 госпитализированы, 120 эвакуированы из-за пожара в Луганской области.

В январе-августе "Северодонецкий "Азот" увеличил выпуск минеральных удобрений в 2,5 раза до 500 тыс. тонн

В 2019 году "Северодонецкое объединение "Азот" увеличило выпуск минеральных удобрений в 3 раза до 384,09 тыс. тонн.

"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.

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