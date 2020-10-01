Пожар на территории "Северодонецкого Азота" не повлияет на работу производства, все контракты будут выполнены

Пожар на территории предприятия "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область), входящего в группу предприятий азотного бизнеса Group DF, не повлияет на работу производственных цехов, все контракты на поставку удобрений будут выполнены на 100%.

Об этом заявил директор по корпоративным коммуникациям Group DF Олег Арестархов, передают Українськi Новини.

"Пожар, который прошел сегодня ночью на территории "Северодонецкого "Азота", не повлиет каким-либо образом на работу основных производственных цехов предприятия, задействованных в производстве удобрений. В текущий момент работает в штатном режиме технологический комплекс цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Все 100% контрактов на поставку удобрений будут выполнены без сбоев", - подчеркнул он.

30 сентября, около 20.00 из-за продолжающихся пожаров в Луганской области, на ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" возникла чрезвычайная ситуация: на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод загорелись трава, кусты и деревья.

Аварийно-спасательные службы предприятия оперативно прибыли на место пожара и в течение нескольких часов потушили пожар.

По словам Арестархова, на предприятии создан и работает оперативный штаб, контролирующий ситуацию, связанную с пожарами в Луганской области.

Кроме того, для усиления безопасности организовано круглосуточное дежурство персонала, проведена дополнительная проверка всей необходимой для пожаротушения техники и инструктаж персонала по технике безопасности.

Как сообщали Українськi Новини,4 человека погибли, 10 госпитализированы, 120 эвакуированы из-за пожара в Луганской области.

В январе-августе "Северодонецкий "Азот" увеличил выпуск минеральных удобрений в 2,5 раза до 500 тыс. тонн

В 2019 году "Северодонецкое объединение "Азот" увеличило выпуск минеральных удобрений в 3 раза до 384,09 тыс. тонн.

"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.

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