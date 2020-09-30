Владислав Красинский: семейный врач со мной общаться не соизволил — флиртовал с младшей медсестрой

Журналист Владислав Красинский сообщает, что после того, как почуствовал практически все симптомы COVID-19, он обратился в поликлинику, однако ни в там, ни в частной амбулатории, куда пришлось пойти позже, его симптомы никого не беспокоили. Никаких отдельных мер защиты тоже никто не применял. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Расскажу вам занимательную историю о том, как я "болел коронавирусом".

На прошлой неделе мне стало нехорошо на работе. Слабость, лёгкое головокружение и одышка. Сразу уехал домой на самоизоляцию. Вечером температура перевалила за 38.

На следующий день добавился лёгкий кашель, слабость усилилась, температура выросла до 38,6 и так далее. В общем, согласно сайту МОЗ и ВОЗ, практически все симптомы COVID-19, кроме потери нюха и вкуса.

Так получилось, что семейным врачом я к тому моменту так и не обзавёлся. Звоню на горячую линию по "короне", говорят: нужно подписывать декларацию с семейным врачом и дальше разбираться. Да, ножками идти в поликлинику. Да, с симптомами.

Тут уже выбирать особо не приходилось, так что пошёл сдаваться в ближайшую к дому амбулаторию. На часах немного за полдень. Пятница. В регистратуре мне назвали имена двух свободных семейных врачей. Предупредили, что приём у них заканчивается в 13:00, так что лучше придите в понедельник, ну или сидите в очереди на авось.

Отступать уже некуда, впереди только ИВЛ, говорит мой воспалённый мозг. Сижу в очереди. В тесном коридоре ещё с десяток пациентов, некоторые буквально задыхаются от кашля. Мимо пробегают медсестры с масками под носом. Пообещали, что декларацию подпишем, нужно немного подождать.

Ждать пришлось больше часа. Захожу в приемную семейного врача. Со мной общаться он не соизволил, флиртовал с младшей медсестрой за ширмой. Старшая медсестра тем временем готовила декларацию. Пять минут и всё готово. Подписывайте.

– Так а что дальше? Мне нужно пройти тест на "ковид", на горячей линии сказали, что по протоколу сначала семейный врач...

– По протоколу мы закончили работать полчаса назад. И вообще: бессимптомным мы тест не назначаем.

– Извините, а вы как определили, что я бессимптомный? Силой мысли?

(минутное молчание)

– Ну и какие у вас симптомы? – в голосе медсестры звучит издёвка, щебетание за ширмой продолжается как ни в чем не бывало.

Рассказываю заново всю историю. Перечисляю симптомы.

– Мда, кхм. Ну смотрите, на выходных лаборатории наши не работают. Разве что в понедельник сдадите тест. Потом еще восемь дней где-то ждать результат, очень загружены все. Так что идите сдавать лучше в частную лабораторию, а результаты скиньте врачу на Viber. Потом решим, что с вами делать.

В ходе разговора ненавязчиво несколько раз вспоминается одна из частных лабораторий. Игнорирую. Спрашиваю: нужно ли от меня ещё что-то, может мой новый семейный врач осмотрит меня? Медсестра уверяет, что смысла нет, лучше уже после теста. Прощаемся.

Возвращаюсь домой. Пытаюсь заказать услугу ПЦР-теста с выездом на дом. Часть лабораторий утверждают, что результат из-за выходных все равно будет только в понедельник. В одной говорят, что медсестра для забора биоматериала сможет приехать только через пару дней, но рядом со мной есть отделение, если нужно поскорее, то приходите лучше сами.

Мое моральное состояние (спасибо моей девушке, которое всё это стойко выдержала и поддерживала на всех этапах) можно представить. Особенно от мысли, как в случае чего обзванивать всех контактных.

Потому да, мне нужно поскорее. Пришёл ножками в лабораторию, поборол ещё и местное хамство за мои же деньги. Сдал срочный тест почти за 100$ (можно было выстоять стометровую очередь в лаборатории через дорогу, зато за 30$). Через 10 часов пришёл результат. Отрицательный. Всё чисто. "Ковида" нет.

Тут стоит отметить, что ни в госклинике, ни в частной амбулатории мои симптомы никого не беспокоили. Никаких отдельных мер защиты в связи с этим тоже никто не применял. Результаты теста на Viber семейному врачу я сбросить не смог, потому что номер, который дала медсестра, оказался нерабочим. Сам он со мной не связывался.

Пару дней пил чай с лимоном, лежал в кровати, сбивал температуру – всё прошло. Таки обычная сезонная ОРВИ, наложенная на усталость. Повезло. Представлять, как бы дальше "работал протокол" при другом результате даже не хочется.

Так что берегите себя и близких. Соблюдайте социальную дистанцию, мойте руки и носите маски. И постарайтесь не болеть, пожалуйста. Потому что надеяться на качественную медицинскую помощь не приходится. Иногда даже за деньги.

П.С. посоветуйте всё же хороших семейных врачей по своему опыту, пожалуйста. попробую ещё раз. вдруг со второй попытки получится", – написал он в посте.

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