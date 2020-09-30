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  • 1.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Николаевской области и города Николаева"
30 сентября 2020, среда, 12:18 15
Пресс-центр 2020-09-30T13:15:02+03:00
Українські Новини
1.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Николаевской области и города

1.10.20 10:00 Пресс-конференция: "Общественно-политические ориентации населения Николаевской области и города Николаева"

Алина Заика

1 октября 2020 года, в 10:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Общественно-политические ориентации населения Николаевской области и города Николаева".

Участники:

  • Александр Левцун, директор компании "Украинская социологическая группа";
  • Святослав Денисенко, директор Института стратегических исследований "Новая Украина".

Цель мероприятия: презентация результатов опроса населения Николаевской области и города Николаева, проведенного компанией "Украинская социологическая группа" с 3 по 10 сентября 2020 года.

Будут представлены следующие данные: оценка ситуации в области, актуальные проблемы города Николаева, показатели электоральной поддержки политических партий на выборах в Николаевский областной совет, Николаевский городской совет, а также кандидатов на должность Николаевского городского главы.

Участники пресс-конференции охарактеризуют ход избирательной кампании, выскажут свои прогнозы.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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