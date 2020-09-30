На уровень юридической и медиаграмотности отдельных государственных руководителей, находящихся нынче при власти, в своей публикации на персональной странице в социальной сети Facebook обратила внимание журналист, главный редактор издания "КП в Украине" Оксана Богданова.

"Война с фейками и медиаграмотность на государственном уровне - это когда замминистра культуры и ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ приходит в студию национального канала и, объясняя каким источникам можно доверять, ссылается на личные умозаключения безымянных администраторов украинской Википедии.

Еще раз - государственный служащий использует википедию как надежный источник, обсуждая распространение фейков.

?!

Объясните кто-нибудь чиновнику, у "КП в Украине" есть лицензия Министерства юстиции Украины. Издание несет юридическую ответственность за достоверность информации. У заполнителей Википедии отвественности нет.

У госчиновника тоже есть ответственность.

Олександр Ткаченко в связи прошу дать пояснение высказыванию вашего сотрудника, упомянувшего лицензированое СМИ в числе недостоверных источников информации (официальный запрос отправим сегодня).

Yevheniya Kravchuk в комитет также направим обращение с просьбой дать оценку распространению фейков государственным служащим.

PS: за юридическую помощь в защите чести и достоинства буду признательна", - отметила в своем посте журналист Богданова.

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