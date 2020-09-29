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  • Ирина Констанкевич: "слуги" назвали условие развития молочного рынка - самогоноварение!
29 сентября 2020, вторник, 19:06 927 Мнение
Политика 2020-09-29T20:00:02+03:00
Українські Новини
Ирина Констанкевич: "слуги" назвали условие развития молочного рынка - самогоноварение!

Ирина Констанкевич: "слуги" назвали условие развития молочного рынка - самогоноварение!

Николай Полищук
ЗА Майбутнє, Ирина Костанкевич
Ирина Костанкевич
Ирина Костанкевич

Очередное заявление "специалистов" от "слуг народа" удивляет. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий льготы при налогообложении физических лиц-предпринимателей, занятых самогоноварением при добыче молочного сырья. Об этом заявила Ирина Констанкевич, народный депутат от парламентского объединения "Партия "ЗА МАЙБУТНЄ".

То есть, проще говоря, если молочник гонит самогон - имеет льготу.

Инициаторами этой идеи является группа народных депутатов от "Слуги народа", а также председатель Комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, которая, к слову, уже прославилась не одной такой "креативной" инициативой. Именно Галина Третьякова выступает за ликвидацию Пенсионного фонда. А несколько месяцев назад общественность возмутило ее высказывание по поводу того, что в бедных семьях рождаются "дети очень низкого качества". Теперь же очередной слуговский трэш.

В моем 23-м избирательном округе, чуть ли не в каждом селе, люди со слезами на глазах рассказывали мне о том, как теряются целые поколения семей именно из-за алкоголя. Мамы, жены просили, чтобы народные депутаты разработали такой законопроект, который бы предусматривал действенные механизмы борьбы с самогоноварением, в частности существенное увеличение штрафов. И мы такой проект регистрировали еще в прошлой каденции. Однако нас, к сожалению, не услышали.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году Украина занимала первое место в мире по уровню детского алкоголизма. 87% украинских школьников хотя бы раз пили алкогольные напитки, 26% употребляют алкоголь несколько раз в месяц.

Ежегодно в мире в результате употребления алкоголя умирает около 3 миллионов человек - это больше, чем от СПИДа, насилия и дорожно-транспортных происшествий вместе взятых.

Согласно данным международного исследования, в 2016 году Украина была на четвертом месте по количеству смертельных случаев, вызванных алкоголем среди женщин - 25 375 смертей, а среди мужчин на шестом - 53 380 смертельных случаев.

Теперь же в стране, где такая ситуация с алкоголизмом, "слуги" предлагают сделать самогоноварение льготой. И уверяют: мол, намерения благие - развитие добычи молочного сырья.

Вместо того, чтобы разрабатывать действенные программы поддержки местных фермеров, поощрять созидание молочных кооперативов, у "слуг" своя логика. К сожалению, понятная, очевидно, только им.

В завершение, добавлю: по прогнозам "Украинской кооперативной федерации", в случае поддержки семейных молочных ферм максимум через 5 лет Украина получит "взрыв" экономики на селе. И самогоноварение здесь совершенно ни к чему.

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