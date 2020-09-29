Журналист Наталья Влащенко прокомментировала действующие условия растаможевания онлайн-покупок стоимостью от 100 долларов.

Об этом заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Имела неосторожность заказать себе очки через Интернет. Оказалось, что любые товары дороже 100 долларов надо теперь растаможивать в очереди на Луговой. Тамож сбор - треть стоимости. Можно быстро, а можно полдня в очереди. Плюс 579 гривен - услуга брокера. Если хочешь брокера - заполнить какой- то договор на сайте.

И это все, чтобы забрать очки, купленные на свои! Изменения к закону 2019 года. Гаплык всем покупкам в Интернете. Товарищи- депутаты, а вы там в своем уме? Ну, честно...", - написала Влащенко.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости