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29 сентября 2020, вторник, 13:21 24 Мнение
Налоги 2020-09-29T13:21:49+03:00
Українські Новини
Наталья Влащенко: Любые онлайн-покупки дороже $100 надо теперь растаможивать

Наталья Влащенко: Любые онлайн-покупки дороже $100 надо теперь растаможивать

Ирина Дорофейчук
Интернет-магазин, Наталья Влащенко, Онлайн-покупки, таможенный сбор
Наталья Влащенко. Фото: Facebook
Наталья Влащенко. Фото: Facebook

Журналист Наталья Влащенко прокомментировала действующие условия растаможевания онлайн-покупок стоимостью от 100 долларов.

Об этом заявила на своей странице в социальной сети Facebook.

"Имела неосторожность заказать себе очки через Интернет. Оказалось, что любые товары дороже 100 долларов надо теперь растаможивать в очереди на Луговой. Тамож сбор - треть стоимости. Можно быстро, а можно полдня в очереди. Плюс 579 гривен - услуга брокера. Если хочешь брокера - заполнить какой- то договор на сайте.

И это все, чтобы забрать очки, купленные на свои!  Изменения к закону 2019 года. Гаплык всем покупкам в Интернете. Товарищи- депутаты, а вы там в своем уме? Ну, честно...", - написала Влащенко.

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