"Сегодня годовщина трагедии Бабьего яра. Умение признавать темные и позорные страницы собственной истории даже большая демонстрация зрелости нации, чем способность чествовать славные достижения прошлого. Пример покаяния многих западных народов за рабство, колониализм и расизм лишь последний из таких примеров." Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook рассуждает народный депутат Олег Волошин.

"Но некоторые наши сограждане, вдруг увидевшие в радикальном рационализме шанс компенсировать дефицит личной самореализации, отказываются упорно признавать, что среди украинцев могли быть не только жертвы, но и палачи. Отрицается даже давний антисемитизм, лежавший в основе успеха нацистской юдофобской политики по всей Восточной Европе.

И в этом смысле важно помнить, что трагедии Бабьего яра предшествовали ужасы Львовского погрома. Пришедшие в обозе вермахта националисты решили, что фундамент провозглашенного ими 30 июня Украинского государства должен быть обязательно обагрен невинной еврейской кровью. И потому адекватные украинцы никак не могут ассоциировать современную Украину с тем, что неумело пытались начинать строить летом 41-го Стецько и Ко.

В связи с этим подготовил и в ближайшее время внесу вместе с коллегами на рассмотрение парламента проект Постановления об увековечивания памяти жертв Львовского погрома." Вот его текст:

П О С Т А Н О В А

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

"Про вшанування на державному рівні 80-ї річниці пам’яті жертв Львівського погрому 30 червня - 2 липня 1941 року"

30 червня - 2 липня 1941 року в перші дні німецької окупації міста Львова відбулися погроми єврейського населення, організовані та вчинені німецькими підрозділами, українською міліцією, сформованою з ініціативи ОУН (б), яка 30 червня 1941 року прийняла Акт проголошення Української держави, розраховуючи на співпрацю з націонал-соціалістичною Німеччиною, а також місцевим польським та українським населенням, в результаті яких тисячі євреїв було вбито, закатовано або скалічено.

Вшановуючи жертв Львівського погрому;

Рішуче засуджуючи співпрацю (колабораціонізм) з нацистською Німеччиною у роки Другої світової війни;

Закликаючи до історичного примирення Українського та Єврейського народів;

Засуджуючи ревізію та викривлення історичних подій;

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Вшанувати на державному рівні 80-ту річницю пам’яті жертв Львівського погрому 30 червня - 2 липня 1941 року (далі - Львівський погром). Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

у двомісячний термін з дня прийняття цієї Постанови утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів щодо вшанування у 2021 році на державному рівні 80-ї річниці пам’яті жертв Львівського погрому та затвердити план відповідних заходів;

залучити до складу організаційного комітету, а також до підготовки та проведення зазначених заходів представників єврейських організацій України (за згодою);

прийняти рішення про створення у місті Львові Меморіального комплексу з вшанування пам’яті жертв Львівського погрому.

Рекомендувати Міністерству закордонних справ України звернутися до Уряду Держави Ізраїль та єврейських неурядових організацій в інших державах світу з пропозицією взяти участь у підготовці та проведенні заходів з вшанування пам’яті жертв Львівського погрому. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України спільно з Українським інститутом національної пам’яті організувати підготовку тематичних теле- і радіопередач, присвячених згаданим трагічним подіям, та забезпечити висвітлення в засобах масової інформації заходів, що проводитимуться у зв’язку з 80-ю річницею пам’яті жертв Львівського погрому.

Запропонувати Львівській обласній державній адміністрації встановити пам’ятні знаки жертвам Львівського погрому. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на комітети Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики і з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Об этом пишет в соцсети нардеп Волошин.

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