Информвброс о якобы покупке ЗТМК за счет стабкредита НБУ является попыткой давления на судей,- адвокат

Адвокат компании Tolexis Trading Limited, частного акционера Запорожского титано-магниевого комбината (ЗТМК) Роман Чишинский считает, что информационный вброс о якобы покупке ЗТМК за счет стабилизационного кредита НБУ является беспрецедентной попыткой давления на судей.

Об этом он сообщил Українським Новинам.

Он отметил, что публикации в ряде СМИ о том, что стабилизационный кредит НБУ, выданный банку "Надра", якобы был потрачен на покупку ЗТМК, являются вымыслом.

Адвокат подчеркнул, что сделка по приобретению 49% ООО "ЗТМК" осуществлялась в 2013 году, а стабилизационные кредиты НБУ начали выдаваться банку "Надра" начиная с 31 марта 2014 года.

"На тот момент основная часть денежных средств за предприятие уже была внесена частным инвестором", - подчеркивает Чишинский.

Юристы Tolexis Trading Limited расценивают появление и распространение неправдивой информации в отношении покупки ЗТМК как беспрецедентную попытку давления на суд накануне рассмотрения двух решающих судебных дел по ЗТМК.

30 сентября 2020 года в Хозяйственном суде Запорожской области состоится слушание по иску Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о расторжении договора о создании ООО "ЗТМК".

"По сути это попытка незаконной реприватизации ЗТМК с использованием правоохранительных органов", - комментирует Чишинский.

28 сентября, 1 октября и 10 октября 2020 года в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда состоятся судебные заседания по уголовному делу против Владимира Сивака, экс-директора ООО "ЗТМК".

По мнению адвоката, дело о якобы незаконной растрате средств предприятия против бывшего генерального директора Сивака сфабриковано, а уголовное преследование экс-руководителя ЗТМК является элементом развязанной с частным акционером войны за актив.

"Юридические позиции и аргументы в пользу Владимира Сивака и собственника 49% ООО "ЗТМК" – компании Tolexis Trading Limited – позволяют рассчитывать на положительный исход по этим делам. Сегодняшние попытки повлиять на развитие дела через публичное распространение неправдивых данных объясняются отсутствием сильной юридической позиции у наших оппонентов", - отметил Чишинский.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство о возможном покушении новоназначенного руководства ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" на растрату денежных средств, внесенных инвестором на реконструкцию предприятия.

В начале июня ФГИ заявил о назначении исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова.

Ранее компания Group DF заявила, что собрание учредителей ЗТМК от 29 мая, на котором Лубенников был назначен и.о. директора комбината, было проведено незаконно, и это решение также не имеет юридической силы.

26 февраля Кабмин одобрил назначение Лубенникова исполняющим обязанности директора ЗТМК вместо Владимира Сивака.

Group DF обжаловал это постановление Кабмина в суде, а затем Жовтневый районный суд Днипра в качестве обеспечительной меры запретил смену гендиректора ЗТМК.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине.

51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.

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