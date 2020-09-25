Ян Валетов: В этом году и не подумал идти на выступления "Океана" Вакарчука. Не было желания. Брезгливо

О том, как влияют "походы в политику" на популярность медийных персонажей и что из этого, зачастую, получается, на персональной странице в социальной сети Facebook рассуждает известный писатель Ян Валетов.

"Мне очень нравится, когда Вакарчук поет.

Но все эти его "входит-выходит" раздражают страшно.

Уважаемый лидер группы Океан Эльзы своим очередным походом в политику нанес вред не только украинской политике, убив напрочь веру соотечественников в то, что творчески одаренный человек талантлив во всем, но и своей концертной деятельности. Я, например, в этом году и не подумал идти на выступления Океана. Не было желания. Было брезгливо.

Партия Вакарчука - пресловутый Голос - сначала попала под руководство безумно эмоциональной барышни (чей медийный образ напомнил мне лайт-вариант Витренко или Ницой), а теперь разошлась на франшизы.

Объясню проще - вывеска та же, раскрученная Вакарчуком и харизматичным Притулой, а вот хозяева другие. Удивился увидев в составе днепровского Голоса Ольга Владимирова , но человек, который удивляется чему-то во время выборов, должен быть сильно наивен по жизни.

Оля хороший и порядочный человек, я знаю ее много лет. А вот люди, купившие франшизу на Голос, явно к таковым не относятся. Увы. Что еще раз доказывает старую предвыборную мудрость - лицо на плакате ни о чем не говорит. Вообще.

Смотрите за теми, кто стоит с другой стороны плаката.

Можно любить или не любить Филатова и Корбана. Они не стодолларовые бумажки, чтобы их любить. Надо смотреть, что может стать альтернативой Филатову и Корбану.

Саша Вилкул? Ну, так это еще весьма приличный вариант. Александр Юрьевич и его амбиции понятны и самостоятельны в меру его сил и возможностей.

Загид Краснов? Вечно второй. Если бы он один участвовал в забеге на мэрское кресло, он все равно бы проиграл выборы. По привычке.

А вот дальше начинаются совсем непонятные игры.

Или микропартии и микрокандидаты, задача которых оттянуть голоса у взрослых, или политические силы, созданные или перекупленные Коломойским и его командами, Петровским и его торпедами.

Вы бы хотели, чтобы в городском совете правили бал Беня и Нарик? А в кресле мэра сидел кто-то, представляющий их интересы? Гм...

Я не уверен, что хотел бы этого.

Когда вы говорите, кто угодно, но не Филатов, рекомендую вам внимательно рассмотреть альтернативу. Очень внимательно.

За "кто угодно, но не Порох" вы уже один раз проголосовали. Результат нравится? Если нравится, давайте еще раз "за кого угодно". Может и дойдет... Просто город жаль.

Я для себя давно все решил, хоть история с паркингами раздражает страшно!)

Постарайтесь и вы не поддаваться эмоциям. Не голосовать за пустышки типа "Голоса". Интересоваться кукловодами, а не бигбордами и бигмордами на них.

Принимать решения расчетливо, осознанно, с холодной головой.

Что бы потом пять лет не рвать себе волосы на голове и остальных частях тела.

Думайте о вариантах. Определяйте альтернативу. Выбирайте свою позицию и голосуйте за неё.

Не давайте в очередной раз нагадить себе в голову и в Горсовет.

Как-то так.

Понимаю, что сейчас польется, но что поделать? Выборы - грязное дело. Надо пережить и не пролюбить шанс остаться нормальными", - резюмировал свой пост писатель Валетов.

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