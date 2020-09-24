Без заключения СРП привлечь новых инвесторов в газодобычу Украины будет трудно, - ассоциация

Инвестиционная привлекательность участков для добычи газа на Черном море напрямую зависит от того, будут ли подписаны соглашения на распределение углеводородной продукции (СРП) по результатам конкурсов, проводимых государством в 2009 году. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко в интервью Украинской энергетике.

«Первое полностью зависит от второго. Это вопрос репутации и того, насколько Украине нужны инвестиции. Особенно в период кризиса. Если государство более чем за год не может договориться с инвесторами и подписать соглашения, то у меня есть большие сомнения, что большие ведущие компании захотят иметь с ней дела. Если мы не заключим соглашения по проводимым конкурсам СРП, то как мы собираемся привлечь инвесторов к разработке гораздо более сложного шельфового проекта?», - сказал представитель ассоциации.

По его мнению, если шельфовые участки будут качественно подготовлены, то среди участников конкурса на разработку шельфа можно будет увидеть крупных международных игроков, которых давно ждет Украина.

Петренко считает, что конкурс необходимо анонсировать в этом году, чтобы провести его в следующем.

«Это станет позитивным сигналом для международного сообщества, что Украина заинтересована в привлечении инвесторов в газодобывающей сектор даже в кризисных условиях», - отметил он.

Критериями для выбора победителя конкурса, по его мнению, должна быть не цена, а программа работ, размер инвестиций, запланированная добыча и какова его доля будет передана государству.

Как известно, победители по конкурсам на заключение СРП были выбраны более года назад, в июле 2019 года. Однако соглашения до сих пор не подписаны из-за официальных процедур.

Всего на конкурс выставили девять участков. Победители: ООО "Велл КО" - угневские участок; Oil & Gas oversеas trading B. V. и ООО "Нафтогазексплуатація" - Зинковский участок; Ukrainian Energy L. L. C. - Варвинский участок; ООО "Гео Альянс Партнерство" и Geo Allianсе Рartnership B. V. - Софиевский участок; АО "Укргаздобыча" - Бузовский участок; ЗАО "Добывающая компания "Укрнефтебурение" - Русановский участок; АО "Укргаздобыча" - Берестянский участок; АО "Укргаздобыча" и Vermilion Ukraine Exploration B.V. - Балаклейский участок; АО "Укргаздобыча" и Vermilion Ukraine Exploration B.V. - Ивановский участок.

В июле 2020 правительство продлило срок заключения соглашений о разделе углеводородов по указанным участкам на 6 месяцев - до конца 2020 года.

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