Свою точку зрения на участившиеся факты распространения неправдивой информации в интернете высказал политтехнолог, консультант Главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Соотвествующую заметку он написал на персональной странице в социальной сети Facebook.

"анонимные источники)...

Болезнь откровенно прогрессирует. Слишком даже бурными темпами. Если раньше старались давать полуправду, тщательно маскируя ее хоть каким/то логиками и отсылками, то сейчас откровенно уже врут. И даже не заморачиваются правдивостью, правдоподобием, обоснованием. В связи с чем, я бы хотел скромно так посоветоваться: что со всем этим делать? Как остановить поток забубенной лжи? Когда даже якобы репутационно ответственные СМИ не заморачиваются правдивостью своих сообщений? Потому что, если подаешь иски в суды - сразу говорят о том, что это прямая угроза свободе слова и использование "ручных судов" для сведения счетов с честнейшими журналистами). Если же медийно пытаешься показать абсурдность того или иного заявления, его явную лживость - говорят, что вы неумело оправдываетесь и значит виновны. Если же вообще никак не реагируешь - тут же утверждают как факт, "раз молчите, значит это точно правда". Какой способ выбирать?..

... Только за вчерашний день два чудесных примера. Первый: на страницах славного издания выходит потрясающе фиктивный текст о Ze-коррупции. Чистый набор сообщений - "кто/то сказал, что кто/то кого-то куда-то украл"). Слухи, сплетни и прочее. И как итоговый факт (именно "факт"), что Ринат Ахметов лично ежемесячно платит по два полновесных миллиона Офису и фракции. Круто. И ни малейших реальных фактов - откуда это вообще взято? Ну вот журналист сообщает это сам по себе. А, нет. За его спиной стоит обиженный отставной человечек и нашёптывает на ушко этот "железобетонный факт". А рядом хитро улыбается некий крупный бизнесменчик, который резко теряет "кадровые активы" в правительстве. Бог с ними, с обиженными. Как реагировать на заведомую ложь в принципе?...

... Есть и более выдающийся "факт". На который вообще никак не сможешь правильно реагировать, если ты психически здоров). Ага, речь идёт о "точно полученных Андреем Ермаком 40 млн $ взятки от россиян". Со ссылкой на чрезвычайно крутой источник - "аноним в австралийских спец/службах". Ещё раз. Некий журналист на полном серьезе как факт обозначает получение взятки со ссылкой на анонима из Австралии. Кроме слов этого "психически/здорового" журналиста, нигде более ни намёка - т.е. человек лично позвонил источнику в австралийской... Не пингвину, не русскому анониму, не марсианину, не сомалийцу, но именно неизвестному австралийцу. Оставлю за скобкой, что любые деньги - это всегда конкретный документальный след. Но дело ведь в самой абсурдности подобной постановки вопроса: анонимный источник "австралийских спецслужбы" подтверждает и вокруг этого начинают выстраивать опять теорию крутейшего заговора... А потом тихонечко исчезает фраза - "по словам источника из страны Кенгуру" (из/за ее очевидной нелепости). Но как факт - остаётся взятка в 40 млн). Именно как факт. Без малейших доказательств. Без соответствующих заявлений в правоохранительные органы той же Австралии). Что делать-то с этим? Как лечить?..", - констатирует Подоляк.

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