Кристина Бутко: когда я сталкиваюсь с двумя элементами — коронавирус и украинская система здравоохранения — начинается какой-то неадекват

В Украине начался период сезонных простуд, ОРВИ и гриппа. В условиях эпидемии коронавируса возникает необходимость вовремя провести тест, чтобы исключить вероятность COVID-19.

О своем опыте в Facebook рассказала журналистка Кристина Бутко.

"Почему, когда я сталкиваюсь с двумя элементами - коронавирус и украинская система здравоохранения - начинается какой-то неадекват? Рассудите, пожалуйста, потому что мне это начинает напоминать какой-то заговор и сюр.

Вся моя семья наблюдается в Добробуте. Нам там нравится, есть врачи, которые в курсе что такое доказательная медицина. Декларацию с семейным врачом мы не подписывали ибо необходимости таковой никогда не было. Прививки мы также все делаем за свой счёт, за все приемы платим, лекарства тоже оплачиваем самостоятельно (или по страховой, it depends). То есть наша нагрузка на государство равна приблизительно нулю.

И тут мы сталкиваемся с Covid. Не в прямом смысле, но у меня и у ребёнка начинаются сопли, у меня вдобавок першит горло и поднимается температура. Что я делаю? Правильно - быстренько самоизолируюсь и захожу на сайт МОЗ за инструкцией че делать дальше. Поскольку симптомы не явные и неоднозначные, вызывать скорую смысла нет. Нахожу на сайте номер региональной поддержки и звоню, чтобы узнать, как быть человеку, не подписавшему декларацию с семейным врачом. Там мне говорят, что сделать это можно даже удаленно в местной амбулатории и дальше врач придёт к вам домой и посмотрит что да как.

Я нахожу номер телефона участкового врача и звоню, чтобы договориться. Врач в подписании декларации явно не заинтересована, послушала мою грустную историю, рассказала, как лечиться (советы надо сказать весьма адекватные дала), если нужно прийти к вам - ок, завтра, но в частном порядке. Тесты вам тоже делать бесплатно никто не будет, мол, сейчас упростили процедуру и делают только если есть контакт с человеком, у которого есть подтверждённый коронавирус, либо если вам вот-вот полный кабздец. 37,3 не беда. Хотите удостовериться, что это просто ОРВИ, — сдавайте тоже в частном порядке. Можно ли выходить с ребёнком на улицу? Не общайтесь с другими детьми и держите дистанцию, гуляйте на здоровье.

И я хотела это все оставить при себе, молча вызвать Добробут, заплатить в который раз дохуллиард денег, убедиться, что мы хрен пойми за что платим налоги, сделать гребанные тесты и спокойно себе выходить из квартиры, зная, что я не несу риск для окружающих. Но тут вечером мне на глаза попался заголовок новости, что Кабмин перераспределил 14,5 млн грн для увеличения количества тестирования (деньги забрали у больных ВИЧ). Новость со ссылкой на телеграм Гончаренко, хз насколько надёжный источник, но сам факт меня выбесил прям дико. Куда идут гребаные деньги, если все равно за все нужно платить самостоятельно? Почему я должна беспокоиться о здоровье окружающих, если нашему Минздраву на это глубоко плевать? Почему по прилету из-за рубежа, где сурово следят за карантинными отграничениями (в отличие от укр) нас садят на 4 суток в 4 стенах только потому что некорректно работает приложение Дий вдома? Хотя мы со своей стороны все сделали по протоколу. И сейчас я веду себя как сознательный и ответственный гражданин, только вот для системы нашей это ничего не значит совершенно".

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