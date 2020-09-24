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24 сентября 2020, четверг, 09:55 151
СМИ 2020-09-24T09:55:01+03:00
Українські Новини
Депутаты хотят повысить зарплаты членам Нацрады по ТВ, хотя их работа признана неудовлетворительной Президенто

Депутаты хотят повысить зарплаты членам Нацрады по ТВ, хотя их работа признана неудовлетворительной Президентом и комитетом, - Томиленко

Ирина Дорофейчук
Зарплата, Законопроект, Медиа, НСЖУ, Верховная Рада Украины, Национальный совет по телевидению и радиовещанию, Томиленко
Медийное законотворчество. Коллаж: НСЖУ
Медийное законотворчество. Коллаж: НСЖУ

"Поскольку законопроект "О медиа" из-за общественного сопротивления заторможен в парламенте, то его авторы пытаются пролоббировать коньюнктурные изменения относительно влияния на Нацсовет через новый законопроект", - об этом на персональной странице в социальной сети Facebook пишет председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Автор отмечает, что в Верховной Раде зарегистрирован проект Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Его новации:

- поднятие должностных окладов членам Нацсовета (у председателя - 40 прожиточных минимумов или более 80 тыс гривен для 2020 года);

- установление размера должностных окладов работникам аппарата Нацсовета в размере, втрое превышающем оклады соответствующих должностей Секретариата Кабинета Министров Украины;

- снятие ограничения для лиц, достигших пенсионного возраста, назначаемых на должность члена Нацсовета;

- разрешение регулятора во время карантина проводить внеплановые безвыездные проверки ТРК.

"Насколько такие новации отвечают самым острым потребностям защиты информационного пространства? Насколько Нацсовет становится политически независимым, если право назначать членов остается именно у политиков - Президента и большинства ВР (несмотря на введение процедур общественных обсуждений)?

Национальный союз журналистов Украины призывает парламент разблокировать действующий конкурс на назначение членов Нацсовета (объявлен в конце прошлого года) и параллельно инициировать широкое обсуждение результатов деятельности медиарегулятора.

Поскольку Президент своими указами признал работу Нацсовета в 2019 году неудовлетворительной, а гуманитарный Комитет парламента так же предлагает ВР не принимать отчет Нацсовета за прошлый год - то в первую очередь стоит откровенно говорить о причинах недоверия и претензий к медиарегулятору, а не увеличивать зарплаты чиновникам", - замечает Томиленко.

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