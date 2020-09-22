"Большой бокс" на "Интере": когда пройдет трансляция поединка Деревянченко – Чарло

В воскресенье, 27 сентября, в 04:15 на "Интере" пройдет прямая трансляция поединка за титул чемпиона мира WBC в среднем весе между украинским боксером Сергеем Деревянченко и американцем Джермаллом Чарло. Бой будет проходить на арене Mohegan Sun Arena в Анкасвилле, США. Об этом говорится в сообщении пресс-службы телеканала.

"На кону этого поединка стоит пояс WBC – одна из самых престижных наград в мире профессионального бокса. Трансляция боя в США пройдет по системе платного телевидения PPV. Это означает, что событие – высокого уровня и организаторы верят, что оно вызовет большой интерес у зрителей. В Украине фанаты бокса смогут посмотреть бой эксклюзивно на телеканале "Интер", - рассказал руководитель редакции спортивных программ телеканала Роман Кадемин.

Отмечается, что предстоящий бой – это третья попытка Сергея Деревянченко завоевать титул чемпиона мира. Из 15 поединков на профи-ринге украинец проигрывал всего дважды: Дэниэлу Джейкобсу – в бою за пояс IBF, и Геннадию Головкину – за пояса IBF и IBO в среднем весе. Но Сергей уверен: в этот раз победа однозначно будет за ним.

"У Чарло есть скорость, он хорошо бросает комбинации, у него определенно хороший удар, – оценивает своего оппонента украинский боксер. – Но моя цель состоит в том, чтобы зайти в ринг, забрать у него пояс и принести его домой", - сообщает Сергей Деревянченко.

Соперник украинского боксера – чемпион мира по версии WBC Джермалл Чарло – провел 30 поединков и ни разу не проигрывал. Американец называет себя лучшим боксером в мире, но признает, что Деревянченко – сильный противник, поэтому очень серьезно готовится к встрече с ним:

"Я не выхожу из спортзала с февраля! Очень хотел этого поединка, это настоящий вызов для меня. Рад, что мне дали такую возможность", - отмечает Джермалл Чарло.

Джермалл Чарло. Фото: пресс-служба телеканала "Интер"

Роман Кадемин считает Сергея Деревянченко уникальным боксером и надеется, что в этот раз он наконец-то сможет завоевать чемпионский титул.

"Сергею и его команде удаются просто фантастические вещи по меркам современного бокса! Обычно, если боксер проигрывает в бою за титул чемпиона мира, то следующего шанса ему предстоит ждать очень долго или такая возможность для него и вовсе утеряна навсегда. Но посмотрите на Деревянченко! Он дважды уступил чемпионский титул и сейчас получил третью возможность боксировать за пояс! Специалисты связывают такое редкое явление с двумя факторами. Первое – это весьма профессиональная команда менеджеров и промоутеров украинца. Второе – высокий боксерский уровень Сергея. Да, пусть он дважды и проиграл, но это были конкурентные бои, где мнения относительно победителя не всегда были однозначными. На этот раз у Деревянченко есть еще одна возможность вписать свое имя в историю. К тому же за его плечами теперь еще и опыт подобных сражений", - заявляет Роман Кадемин.

Кроме того, в этой программе пройдет трансляция еще одного поединка: брат-близнец Джермалла Чарло – Джермелл – проведет объединительный бой сразу за три чемпионских титула против доминиканца Джейсона Росарио.

Как сообщали Українські Новини,

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