В "Слуге народа" отказались включить Дубинину в список кандидатов в Одесский облсовет из-за токсичной репутации, – СМИ

Владлена Дубинина, известная попытками рейдерского захвата Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ), хочет пройти в Одесский областной совет по списку партии "Слуга народа".

Об этом сообщило интернет-издание Вести.

В распоряжении издания оказался скриншот партийного чата, в котором народный депутат от "слуг" Степан Чернявский просит "вернуть" в список Дубинину как человека, чьи "моральные и деловые качества не требуют доказательств". "Достойная характеристика из уст народного депутата, который за год каденции отличился лишь дважды: заболел "ковидом" и прославился скандалом о контрабанде мяса из Приднестровья в Одессу и Молдову", - говорится в материале.

При этом Дубинина и ее союзник по захвату ОНМедУ скандальный адвокат Максим Болдин еще несколько недель назад "отчаянно мочили" министра здравоохранения Максима Степанова, пока не выяснилось, что именно он возглавит список "слуг" на выборах в облсовет.

После всех кадровых скандалов "слуги" пытаются быть избирательнее на местных выборах. Поэтому, говорится в материале, токсичную Дубинину из списка все же исключили.

Владлена Дубинина - заместитель министра здравоохранения в Кабмине Азарова и фигурантка антикоррупционных расследований. В 2018 году попала в топ-10 коррупционеров, по версии Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Она пыталась скрыть элитную квартиру на Французском бульваре в Одессе. Ее муж Олег Лукьянчук возглавляет Одесский областной онкодиспансер - одно из самых коррумпированных медучреждений региона. По данным "Вестей", Лукьянчук финансировал захват ОНМедУ и готов спонсировать избирательную кампанию Дубининой.

"Хищения в онкодиспансере длятся на протяжении многих лет, однако сейчас достигли таких масштабов, что не замечать их стало попросту неприлично. По словам Гуры (журналист Антон Гура давно исследует коррупцию в онкодиспансере), председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый получил предупреждение: будет прикрывать Лукьянчука - вылетит с работы. Это объясняет, почему Дубинина так настойчиво засобиралась в облсовет - защитить семейный бизнес. И это тест на порядочность для партии "Слуга народа", - написали "Вести".

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