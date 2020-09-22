Вместо родной "Свободы" — чужая "Победа"? Игорь Мирошниченко ищет любые варианты остаться в Киевсовете, - СМИ

"Свободовец" и одиозный националист Игорь Мирошниченко может стать участником совершенно иного по своему политическому окрасу проекта. На днях супругу депутата Яну взяли на работу в предвыборный штаб партии "Перемога Пальчевского", главным спонсором которой называют кума Владимира Путина, главу "Оппозиционного блока" Виктора Медведчука, об этом пишут "Вести".

Еще на прошлой неделе 33-летняя супруга Игоря Мирошниченко искала работу на сайте Work.ua. Согласно резюме, ранее она была журналистом, редактором и сценаристом на телевидении, главредом в печатном издании, а также PR-директором. С 2017 года по нынешнее время Яна Мирошниченко якобы работала в качестве фрилансера, что, впрочем, никак не отражено в последней декларации ее супруга. Согласно документу, в 2019 году доход Яны Васильевны Мирошниченко составил лишь 70 000 гривен, полученных от неуказанного лица в качестве "подарков в денежной форме". Похоже, скрывать истинные суммы и пути заработков для Мирошниченко является уже семейной традицией.

Перечисляя в резюме собственные навыки и достижения, Яна Васильевна среди прочего указала, что "работает на гарантированный результат". В данном случае этим результатом видится благополучное разрешение ситуации с ее супругом, который нынче ищет любые варианты для переизбрания в Киевсовет. С коллегами по "Свободе" у Мирошниченко отношения не самые дружественные, да и шансов у этой партии набрать требуемые 5% откровенно низкие. А рассчитывать на внимание от других политсил депутат не может в силу своей скандальной репутации — среди коллег Мирошниченко давно завоевал славу "токсичного" политика, присутствие которого в команде скорее вредит, нежели помогает делу.

Выбор у депутата действительно невелик: или "пролететь" во время выборов, или убедить какую-то не особо щепетильную политсилу, что он таки может быть полезен. Похоже, именно последним и займется в штабе "Перемоги Пальчевского", так сказать, изнутри, Яна Мирошниченко. Аргументом для продвижения ее мужа в заветный список может быть то, что этот депутат, как он сам утверждает, является довольно популярным в Дарницком районе столицы. А значит — может хотя бы пообещать принести "Перемозі Пальчевского" дополнительные голоса тамошних избирателей. Как решить проблему с обязательным инвестором для мужа (места в списке этой партии исключительно продаются) Яна Михайловна похоже, тоже знает. На фото она расположилась рядом с одним из спонсоров "Перемоги Пальчевского" Андреем Пабатом, с которым Игоря Мирошниченко связывают давние дружеские отношения — пусть и непубличные. А пока жена занимается его будущим, депутат продолжает метаться в надежде пристроиться хотя бы к кому-то, кто претендует быть у власти. В этих своих попытках ярый активист и националист Мирошниченко готов торговать голосами избирателей, которые ему когда-то поверили, а также откровенно предать свои политические принципы — прийти в пророссийскую команду.

Партия "Перемога Пальчевского" была зарегистрирована 1 июля 2020 года. Ее лидером является бывший создатель российской "Партии любителей пива" и основатель медицинского центра "Евролаб" Андрей Пальчевский, получивший в 2009 году гражданство Украины. В настоящее время Пальчевский является кандидатом на выборах мера Киева. Согласно последним соцопросам, рейтинг Пальчевского в столице составляет порядка 8%, его партии — около 6%.

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