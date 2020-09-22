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  • 23.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Агро МММ: структуры экс-нардепа Вадима Нестеренко готовятся обмануть кредиторов почти на 50 миллионов долларов?"
22 сентября 2020, вторник, 10:01 114
Пресс-центр 2020-09-22T10:30:03+03:00
Українські Новини
23.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Агро МММ: структуры экс-нардепа Вадима Нестеренко готовятся обмануть кредит

23.09.20 11:00 Пресс-конференция: "Агро МММ: структуры экс-нардепа Вадима Нестеренко готовятся обмануть кредиторов почти на 50 миллионов долларов?"

Алина Заика

23 сентября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Агро МММ: структуры экс-нардепа Вадима Нестеренко готовятся обмануть кредиторов почти 50 миллионов долларов?"

Спикеры:

  • Евгений Моршинин, учредитель ООО "Днипромлын";
  • Петр Еременко, генеральный директор ООО "Днипромлын";
  • Наталья Луценко, финансовый директор ООО "Днипромлын";
  • Галина Адамчик, исполнительный директор ООО "Хлебозавод №10".

Участники расскажут детали дела о якобы "рейдерском захвате" ООО "Днипромлын" и ООО "Хлебозавод №10", о чем ранее заявил председатель наблюдательного совета агрохолдинга Ristoneholdings Вадим Нестеренко. Однако в правоохранительные органы так и не поступило ни одного заявления от экс-нардепа, потому распределение бизнеса с его бывшими партнерами произошло еще в июле 2020 года. Поводом стала неудачная финансовая политика Вадима Нестеренко в качестве управляющего партнера, а именно - бездумное наращивание займов у банков и частных лиц.

В 2018 году кредитный портфель холдинга увеличился на 7 млн ​​долл США и составил 23,5 млн.долл США. На 31.12.2019 года кредитный портфель составлял уже 32 млн. долл США. Практически все имущество холдинга, в том числе и оборотные активы были заставлены для обеспечения перечисленных кредитных обязательств. После попыток Нестеренко заложить ООО "Днипромлын" и ООО "Хлебозавод №10", чтобы получить очередной заем, его партнеры и предложили распределить активы. Юридически этот процесс был завершен в июле 2020 года. Сейчас Нестеренко громкими заявлениями банально готовит почву для неуплаты займов кредиторам.

Аккредитация обязательна!

Вход по журналистским удостоверениям.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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