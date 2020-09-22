Антон Кучухидзе: Минфин хочет задушить игорный бизнес

После подписания ЗУ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" у Кабмина появились обязательства по созданию государственного регулятора, без которого не может состояться цивилизованный запуск рынка.

Впервые за всю историю Украины, азартные игры могут стать адекватной сферой экономики: например то, что существовало до 2009 года, не было морально правильным. В тот период "легализации" дети могли играть в автоматы где угодно: в магазинах, на остановках, рядом со школами. Так не должно быть. Как раз, закон о легализации азартных игр, принятый летом 2020 года, и решает такие экономические и социальные проблемы общества.

Когда Президент Украины подписал закон о легализации азартных игр, могло показаться, что противодействие теневого сектора закончилось, но не тут-то было. Теневой сектор продолжает делать все для того, чтобы операторам азартных игр не было выгодно работать в белую, т.е. по закону.

В то время, когда Кабмин уже разрабатывает Положение о функционировании Регулятора азартных игр, формирует штат работников, выбирает юридический адрес, тем самым способствует быстрому запуску рынка — Минфин начинает вставлять палки в колеса.

Регулятор формирует лицензионные условия, Кабмин их утверждает, оператор азартных игр вносит лицензионный платеж (например, казино в Киеве заплатит больше $ 10 млн) в бюджет государства, а затем открывается бизнес, создаются рабочие места и привлекаются инвестиции. Казалось бы, как же остановить этот легальный приток денег в страну? Все просто: хотите убить любой белый бизнес — задушите его налогами. Именно этим и занимается Минфин сегодня.

Просто принятия закона о легализации азартных игр недостаточно для рынка, нужно определить налоги. Каким-то чудом на прошлой неделе в Финансовом Комитете Верховной Рады инициировали пересмотр законопроекта 2713-д, который уже был согласован на передачу в сессионный зал для голосования. Стоит напомнить, что еще летом депутаты с пеной у рта говорили, что в этом законопроекте услышали бизнес, и поэтому отменяется налог на выигрыш игрока и отсрочено введение GGR (валового игорного дохода) до 1 января 2024 года. Для чего это делалось:

1) 0 % налога на выигрыш игрока вводился, чтобы привлечь в украинскую юрисдикцию как можно больше иностранцев;

2) отсрочка GGR убирала коррупционные риски со стороны государственных чиновников в отношении игорного бизнеса.

И тут в четверг, 17 сентября 2020 года, на заседании Финансового Комитета ВР "проснулся" Минфин, представитель которого не готов был даже продемонстрировать расчеты по налогам и заявил, что Министерство финансов за повышение налога на выигрыш, а также депутаты начали откатывать назад отсрочку GGR. Единственное, что смог заявить "компетентный" представитель Минфина, что налоги надо повышать.

"Интересная" логика конечно же: в проекте бюджета на 2021 год дыра в размере более 270 млрд грн, а тут Минфин решил задушить чуть ли не единственный инвестиционно привлекательный в стране бизнес. Ну да, зачем наполнять бюджет страны, когда лучше свои карманы набивать деньгами.

Прямая задача Минфина обеспечить финансовую стабильность в Украине, и они это не выполняют, поэтому не стоит удивляться, что у нас бюджет следующего года превратился в бюджет выживания, а не развития. Открытие рынка земли, легализация услуг такси, создание рынка азартных игр — это те сферы, которые могли бы привлечь инвестиции (не кредиты) в страну, и позволили бы уменьшить дефицит бюджета. Государственной позиции у Минфина нет, у них - лоббистская позиция теневых элементов.

Говоря простыми словами, борьба за легализацию азартных игр все еще продолжается.

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