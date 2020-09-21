Верещук припомнили поездку в Москву в разгар войны на Донбассе, - СМИ

Кандидату в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирине Верещук припомнили поездку в Москву в разгар войны на Донбассе, сообщает портал obozrevatel.com.

Сообщение о том, что в 2015 году народный депутат ездила в столицу России на вручение премии пропагандистке Кремля Марине Ахмедовой появилось в Telegram-канале "Зеленые человечки" Она якобы является подругой Верещук.

"Это все, что нужно знать о человеке Зеленского в Киеве", - говорится в сообщении.

Ирина Верещук с Мариной Ахмедовой в Москве. "Зеленые человечки" в Telegram

Верещук ездила в Россию в 2015 году. "Зеленые человечки" в Telegram

Как сообщали репортеры, ранее, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что пятый президент Петр Порошенко якобы поздравил главу России Владимира Путина с днем РФ в 2014 году.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости