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18 сентября 2020, пятница, 15:31 477 Видео
Спорт 2020-09-18T16:45:02+03:00
Українські Новини
Parimatch  и "Ювентус" объявили о партнерстве

Parimatch  и "Ювентус" объявили о партнерстве

Петр Стуженко
Партнерство, Ювентус, Parimatch
Parimatch  и
Parimatch  и "Ювентус". Фото: parimatch.com

Глобальная технологическая и беттинговая компания Parimatch объявила о новом стратегическом партнерстве с легендарной футбольной командой "Ювентус". В начале октября Parimatch и "Ювентус" проведут совместную онлайн пресс-конференцию, на которой расскажут об условиях партнерства и ответят на интересующие вопросы.

Об этом сообщила пресс-служба Parimatch.

Партнерство с ФК “Ювентус”, одним из крупнейших клубов мира, открывает для Parimatch новую важную веху, которая позволит бренду еще больше расширить свой международный профиль, охватив миллионы фанатов по всему миру. Parimatch и "Ювентус" будут тесно сотрудничать в рамках этой сделки, как два бренда, стремящиеся создать беспрецедентные развлекательные программы для своих клиентов.

Участники пресс-конференции услышат подробности захватывающих новостей от генерального директора Parimatch Сергея Портнова и CRO Ювентус Джорджо Риччи. Также в планах привлечь на пресс-конференцию особого гостя – звезду клуба. Подтвержденная дата, время и подробности конференции будут объявлены в скором времени.

Сергей Портнов, СЕО Parimatch сказал: "И Parimatch, и "Ювентус" стремятся стать абсолютными чемпионами в своих направлениях, обеспечивая миллионы болельщиков по всему миру высококачественными видами развлечений. Я с нетерпением жду возможности рассказать вам больше вместе с Джорджо Риччи и, возможно, с одним или двумя специальными гостями во время нашей онлайн пресс-конференции в октябре".

Джорджио Ричи (Giorgio Ricci), руководитель отдела глобального партнерства и корпоративных доходов "Ювентуса", добавил: "Ювентус" и Parimatch едины в своем стремлении к поиску новых технологических решений. Начиная с матча первой лиги, мы увидим проявление бренда на иностранном телевидении с помощью последнего цифрового оверлея, который будет установлен на светодиодную систему Allianz Stadium. Наше сотрудничество ориентировано на глобальный масштаб, но исключительно за пределами Италии и Юго-Восточной Азии. Мы поддерживаем путь международного роста партнера, усиливая взаимным желанием взаимодействие с все более широкой аудиторией".

 

Parimatch выбирает партнеров, схожих по духу, чтобы вовлекать и развлекать клиентов, как старых, так и новых. Так в июле 2018 года Parimatch стал официальным беттинговым партнером для UFC в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), позже в семью амбассадоров бренда Parimatch вошли легенды мирового спорта Конор МакГрегор и Майк Тайсон, воплощающие смелость бренда. А сегодня – это "Ювентус".

Справка

Parimatch соединяет развивающиеся рынки с миром традиционного и нового беттинга и является одной из самых популярных букмекерских компаний в регионе Восточной Европы.

В июле 2018 года Parimatch стал официальным беттинговым партнером UFC в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). 

Кроме того, в 2019 году был основан фонд Parimatch Foundation, который вложил значительные средства в укрепление здоровья и благополучия за счет расширения возможностей для образования и участия общественности в спорте.

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