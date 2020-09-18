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18 сентября 2020, пятница, 14:52 26
Политика 2020-09-18T14:52:48+03:00
Українські Новини
Писарук обвинил НАБУ в непрофессионализме и преследовании своих целей

Писарук обвинил НАБУ в непрофессионализме и преследовании своих целей

Анна Рудык
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua
Александр Писарук. Фото: bank.gov.ua

НАБУ в деле против Писарука и Бахматюка проявили непрофессионализм и преследование своих целей, выдвинув безосновательные подозрения, и не хотят признавать ошибку, заявил бывший сотрудник МВФ.

Глава правления Райффайзен Банк Аваль Александр Писарук в интервью НВ Бизнес рассказал о деле НАБУ против него и бизнесмена Олега Бахматюка. Писарук заявил, что НАБУ нарушает моральный принцип — не обвинять безосновательно и не выдвигать подозрения в совершении тяжких уголовных преступлений честным людям, которые их не совершали, и сознательно затягивают дело, которое давно должны были закрыть, признав ошибку.

"Подозрение, которое предъявлено мне, абсолютно безосновательно. Я назову вещи своими именами — это фантазии, это полный абсурд подозревать сотрудников Нацбанка в сговоре с Олегом Бахматюком, с которым у нас были очень сложные отношения, мягко говоря. Мои адвокаты в мае подали прошение об отмене подозрения, где представили подробные доказательства моей невиновности, на основании выводов экспертиз, научно-правовых заключений экспертов, разбивающих позицию НАБУ в пух и прах. В этой ситуации правильным было бы просто признать ошибку и закрыть дело, но похоже, что НАБУ не хочет этого делать, очевидно поэтому они пытаются выискивать возможности, как это дело затянуть", - заявил Писарук.

Причиной таких действий банкир назвал непрофессионализм НАБУ и нежелание признать свою ошибку: "Сроки истекают, досудебное расследование ограничено максимум годом, они пытаются это дело затянуть всеми правдами и неправдами, используя, мягко говоря, некорректные юридические методы. Они пытаются это дело «подвесить», объединить с другим. Мои адвокаты пошли в суд. Мы выиграли первый суд, у нас еще два суда впереди. Мы верим, что выиграем эти два суда, мы предотвратим «подвешивание» этого дела, чтобы они просто его не засунули в долгий ящик и оно бы там лежало, как это часто происходит".

Банкир заявил, что НАБУ, которое должно заниматься борьбой с коррупцией в стране, готово "замешать и принести в жертву честных людей, которые не сделали ничего криминального, ради достижения каких-то своих целей".  "И это институция, которую поддерживает Международный валютный фонд, где я работал более трех лет, и все внешние кредиторы. НАБУ, при всей его важной роли, должно иметь моральные принципы. Один из таких принципов — не обвинять безосновательно и не выдвигать подозрения в совершении тяжких уголовных преступлений честным людям, которые их не совершали".

Напомним, что второй фигурант дела, бизнесмен Олег Бахматюк, заявил, что незаконные действия НАБУ в деле Писарука-Бахматюка уже привели к сокращению 9 000 рабочих мест, существенному сокращению налоговых поступлений в бюджет и уменьшению ВВП на 0,3%.

 
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