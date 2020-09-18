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  • На Николаевщине женщине отдали ампутированные ноги ее мужа в пакете, так как центр утилизации разворовали
18 сентября 2020, пятница, 00:35 389 Видео
Общество 2020-09-18T00:47:03+03:00
Українські Новини
На Николаевщине женщине отдали ампутированные ноги ее мужа в пакете, так как центр утилизации разворовали

На Николаевщине женщине отдали ампутированные ноги ее мужа в пакете, так как центр утилизации разворовали

Константин Долгий
Скандал, Николаевская область, Ампутация, Происшествия
Обсуждение скандальной ситуации с ампутированными ногами на сессии городского совета. Фото: скриншот YouTube
Обсуждение скандальной ситуации с ампутированными ногами на сессии городского совета. Фото: скриншот YouTube

В населенном пункте Новый Буг в Николаевской области медики заставили местную жительницу, страдающую эпилепсией, забрать ампутированные ноги ее супруга и самостоятельно избавиться от них. Об этом говорится во время обсуждения, 11 сентября, на сессии районного совета после инцидента, видео с которого опубликовало издание Тут.інфо, передают Українські Новини.

Как рассказала жительница города Оксана Киричишина, несколько дней назад ее подругу заставили забрать отрезанные в ходе операции конечности супруга и вынесли их ей прямо из операционной.

"Она идет, падает в обморок, потому что, как она мне потом рассказала: я чувствовала тепло этих ног у себя на плечах", — рассказала женщина.

По ее словам, за день до операции ее подруге сказали прийти и подождать в операционном блоке, чтобы после забрать конечности с собой.

Главный врач больницы, где произошел скандальный случай, обвинил женщину, которая унесла ампутированные ноги, в том, что она неправильно поняла ситуацию и не попыталась в ней разобраться. Мужчина сказал, что ей нужно было обратиться к кому-то из администрации за помощью, а не уходить из медучреждения с отрезанными конечностями.

Он также объяснил, что ранее в городе был центр для утилизации ампутированных конечностей, он размещался на территории ветеринарной службы, но был разворован.

"Местные жители разворовали, разобрали на металлолом и оно стоит раскуроченное. Возобновить это удовольствие не дешево. Сама установка стоила 300 тыс. Нужно ее еще установить и получить лицензию. Утилизация — удовольствие крайне дорогое", — сказал главный врач.

Он также добавил, что если в медучреждении не предусмотрена утилизация ампутированных конечностей и других медицинских отходов, то этим должны заниматься родственники. Если они не в состоянии, то этим вопросом занимается руководитель общины.

 

Стоит отметить, что 15 сентября в Новом Буге ученики местной гимназии на уроке физкультуры нашли вблизи баскетбольного поля останки ампутированных конечностей.

Об этом рассказал главный редактор издания Тут.інфо, который стал очевидцем произошедшего.

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Обсуждение скандальной ситуации с ампутированными ногами на сессии городского совета. Фото: скриншот YouTube
На Николаевщине женщине отдали ампутированные ноги ее мужа в пакете, так как центр утилизации разворовали 00:35 Видео
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