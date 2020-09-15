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15 сентября 2020, вторник, 17:29 540
Политика 2020-09-15T18:45:02+03:00
Українські Новини
Мэр Кличко установил фонтан на Оболони

Мэр Кличко установил фонтан на Оболони

Ольга Фандорина
Киев, Виталий Кличко, Сквер, Фонтан

Мэр Киева Виталий Кличко открыл сквер с фонтаном на Оболони. Об этом Кличко сообщил на своей странице в социальной сети Facebook и опубликовал короткое видео.

"Друзья! Открыли после реконструкции сквер на Оболонской площади, 6 - рядом с метро "Оболонь". К этому площадь была загромождена МАФами. Мы их убрали. Возобновили фонтан, который был закрыт" архитектурными сооружениями ". Теперь фонтан является изюминкой нового сквера. А вечером будет радовать оболонцев светло-музыкальными композициями", - написал Кличко.


В сквере установили современные скамейки, урны, осуществили озеленение, обустроили дорожки с ФЭМ, заменили старое освещение на современное. Также обустроили полив газонов и установили систему видеонаблюдения.

"Местные жители довольны и уже идут сюда отдыхать с детьми, - отметил мэр Киева. - В следующем году сделаем для оболонцев еще один интересный объект. - Начнем строительство пешеходного мостика с Оболонской набережной на остров Оболонский. Осуществим также благоустройство на острове. Чтобы в киевлян было больше замечательных мест для отдыха. Вместе с киевлянами и для киевлян делаем наш город красивее и комфортнее!" - подчеркнул Виталий Кличко.

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