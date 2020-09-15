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15 сентября 2020, вторник, 16:53 738
Политика 2020-09-15T16:55:55+03:00
Українські Новини
Коломойский рвется зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по аналогичной схеме, как в "Центрэнерго", — Популя

Коломойский рвется зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по аналогичной схеме, как в "Центрэнерго", — Популях

Кира Молчанова
Электричество, Энергоатом, Центрэнерго, Игорь Коломойский
Электричество. Фото: пресс-служба Донбассэнерго
Электричество. Фото: пресс-служба Донбассэнерго

На сегодняшний день справляется впечатление, что олигарх Игорь Коломойский перешел от зарабатывания на "Центрэнерго" до "Энергоатома".

Об этом на своей странице в Facebook заявил эксперт коалиции "Энергетические реформы" Илья Популях.

"Механизм почти идентичен, через аукционы, правила для которых установил КМУ и Аукционный комитет. Если правила проведения аукционов еще адекватные, то в регламенте зашиты механизмы злоупотребления. 1) право на встречные заявки, 2) право объединять лоты в пакеты во время проведения аукционов. При этом размер пакета может быть любым. Как результат, аукцион по желанию ПРОДАВЦА можно превратить в легализации договорняка", — отметил эксперт.

По его словам, это можно сделать, когда продавец выставляет завышенную стартовую цену (чтобы никто точно не согласился начать торги по ней) и ставит высокую гарантию (до 25%). Таким образом продавец создает барьеры входа на аукцион для нежелательных покупателей и получает контроль над аукционом в следующем этапе (разделение условное) — этапе встречных предложений.

"Здесь как продавец, так и покупатель могут давать встречные предложения и сами выставлять как цену, так и пакет лотов.

Цена конечно же будет ниже стартовой. Покупатель может проигнорировать все предложения и не продать ничего или может принять ЛЮБУЮ встречное предложение. Продавец также может объединить лоты в большие пакеты лотов, чтобы участники, которые не дали гарантии на весь объем (помним, что гарантия идет от завышенной стартовой цены) не смогли конкурировать, когда начнется торг за большой лот", — пояснил Популях.

Он считает, что дальше дело техники — несколько часов поимитировать встречные предложения, которые постепенно сближаются у покупателя и продавца и принять заявку на низкой цене. Другие участники, если таковые будут, не смогут конкурировать за большой лот, и "аукцион успешно проведен, а договорняк легализован".

По его мнению, зимой это, вероятно, делал "Центрэнерго", а сейчас это, вероятно, "начал делать" Энергоатом" (и "Укргидроэнерго" почему-то начал ставить высокий размер гарантии, но там не помню торгов, которые были бы очень похожи на договорняки, как в ЦЭ и ЭА...)".

Эксперт считает, что виноват в ситуации кроме непосредственно участников такого договорняк, еще и непосредственно Аукционный комитет.

"Почему? 1. Они обязаны производить мониторинг за проведением аукционов. 2. Они согласовывают изменения в Регламент (в котором "зашиты" описаные выше "возможности". 3. Они знали о существовании этой проблемы, как минимум начиная с февраля. Что можно сделать:

1) Ограничить максимальный объем пакета лотов.

2) Убрать встречные заявки (сделать обычный аукцион на повышение).

Первое уменьшает возможности заговора, второе их убирает.

Конечно, некоторые участники таких аукционов не пользуются такими возможностями и продают честно, а биржа, где проходят торги, не должна в договорняках участников, ведь просто площадкой, работающей по утвержденным правилам", — пояснил Популях.

По его словам, привлечь к ответственности участников договорняков, вероятно, не получится, ведь сложно с этим в Украине.

"Участники действуют в соответствии с нормативки, а объяснение таким результатам торгов найти всегда можно, было бы желание.

Вывод — регуляторную дыру в нормативке надо закрыть", — резюмировал он.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Коломойский на схемах в "Центрэнерго" зарабатывает $ 1,2 млн в сутки.

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