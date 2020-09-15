Журналист и шеф-редактор интернет-издания "Обозреватель" Орест Сохар прокомментировал критические замечания и нападки в адрес владельцев сети книжных магазинов "Книгарня "Є" из-за их решения о продаже не только книг на украинском языке, но и на русском.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Отстаньте уже от "Книгарні "Є". Если вы хотите, чтобы владельцы "Книгарні "Є" и в дальнейшем сохранили формат продажи исключительно украиноязычной книги, то сходите в ближайший магазин этого бренда и приобретите с десяток книг. А еще лучше, засватайте туда с десяток друзей, и пусть они купят по десятку книг. Это будет лучшим призывом к "Є" не разбавлять свои витрины русскоязычной книгой.

Патриотризм - это прекрасно. Но он не может быть голым. Сеть книжных магазинов - это какой - не какой бизнес, и его владельцы настроены на прибыль. Подозреваю, что они вложили в развитие сети миллионы долларов, и в данный момент надеются на возвращение хотя бы какой-то части этих инвестиций. И когда кто-то в Facebook пытается оставлять токсичные комментарии вроде "я разочаровалась в вас", то я могу рассказать, насколько "разочаровали вы".

В свое время я имел честь работать в первом украиноязычном издании "ПиК" под руководством Саши Кривенко (подозреваю, мало кто в Facebook уже вспоминает этого легендарного журналиста и редактора). Весь "галицкий Пьемонт" и киевский Печерск пришли в восторг от качества этого продукта, но было только одно "но". Восторг не конвертировался в продажи, он, так сказать, не был прикладным. Ну как по мне, старый дедушкин диплом об окончании варшавского университета: круто кому-то за кофе рассказать, но не более того.

Учредители "ПиКа", чтобы как-то помочь ситуации, купили франшизу на российский "Собеседник", и каким было наше удивление, когда буквально с первого числа эта газетка "на языке" во Львове продалась в 3 раза большим тиражом, чем наш "легендарный" (по отзывам "Пьемонта") "ПиК".

Со временем "ПиК" почил в бозе. Зато появилось немало русскоязычных еженедельников, которые покупают патриоты, при этом с ностальгией вспоминая журнал Кривенко-Кулика.

Если вы хотите читать украинские книги, поднимайте задницу и покупайте книги, и желательно при этом их еще и читать. Книжный рынок - это многостороннее соглашение, которое требует присутствия очень важного участника - читателя. Это не музей древностей. И не выставка экзотического искусства. А хотите критиковать, - покажите чек..."

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