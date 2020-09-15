Антон Кучухидзе: местные власти ждут скорейшего запуска игорного рынка

Сумской горсовет, Тернопольский облсовет и огромнейшее количество других представителей местной власти пошли путем популизма, и после легализации азартных игр начали принимать абсолютно незаконные решения по запрету азартных игр на своей территории.

Почему незаконные? Все очень просто, местным лидерам не мешало бы спуститься с небес на землю (перестать считать себя царьками) и хоть раз почитать Конституцию Украины:

(1) ст.19 Конституции Украины четко определяет, что органы местного самоуправления могут действовать путем, который предусмотрен Конституцией Украины и законами Украины;

(2) ст.140 Конституции гласит, что местное самоуправление является правом территориальной громады самостоятельно решать проблемы местного уровня на основе Конституции и законов Украины;

(3) ст.75 Конституции говорит о том, что единственным законодательным органом в Украине является Верховная Рада Украины.

Итак, говоря человеческим языков, местные органы власти функционируют на основе Конституции и законов Украины, принятых ВР, и не имеют никакого права принимать решения, которые противоречат Основному закону или же отдельно взятому закону.

Учитывая, что большинство в региональных советах, где выступили с идеей блокирования азартных игр, принадлежит партии «Батькивщины», то очевидно, что это политическая технология. Хотя ради справедливости нужно сказать, что эта партия уже в своих же технологиях и запуталась: отдельные народные депутаты одноименной фракции уже выступают с заявлениями, что и не против легализации игорного бизнеса как принципа государственного управления, только видят другими правила этой легализации. Откуда такой дуализм? Единственное объяснение – это технологии местных выборов.

На самом деле, если говорить серьезно, то ЗУ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр» дает регионам дополнительные источники для экономического развития:

(1) если говорить обобщенно, то это строительство на местах отельно-развлекательной инфраструктуры, соответственно – инвестиции в территориальную громаду;

(2) 50% от лицензионных платежей наземных казино и операторов игорных залов идет непосредственно в местный бюджет громад, где будут расположены соответствующие заведения;

(3) создание высокооплачиваемых рабочих мест в регионах;

(4) развитие специальной территориальной игорной зоны, решение о которой принимает Кабмин;

(5) приток туристов (коронавирус – не вечный) в регион и мобилизация всего сопутствующего бизнеса.

Как видим, возможности очень хорошие, и становится очевидным, что легализация игорного бизнеса задумывалась как детенизация и развитие экономики, а не сфера под каких-то царьков. Как минимум, до конца выборов (до конца октября) местные политиканы свою риторику менять не будут, такова технология. Очень жаль, что местные «технологи» ничего дельного не могут предложить своему электорату.

К счастью, не все местные лидеры являются политиканами. Есть регионы по типу Львова, Харькова, Днепра, Одессы, где с нетерпением ждут полноценного открытия игорного бизнеса, ибо понимают какой поток денег осядет в местном бюджете. А вот Херсонский регион пошел дальше и всерьез претендует на то, чтобы стать первой пилотной игорной зоной в Украине. Эти территории первыми и получат финансовые преимущества от азартных игр, а политиканские регионы будут ныть, что денег нет. Дорогие избиратели, не удивляйтесь, если риторика Ваших политиканов после выборов очень сильно поменяется!

Когда регионы смогут пользоваться озвученными преференциями? Как только парламент внесет изменения в уже существующее законодательство и будет сформирован регулятор, который начнет выдавать лицензии. Также не стоит забывать, что парламент должен оперативно рассмотреть и принять законопроект 2713-д, поскольку таким туристическим направлениям как Львов или Одесса удастся все больше иностранцев привлечь в игорные заведения, поскольку налог на выигрыш для игрока будет равен нулю. Это же ведь было одним из требований оппозиции – казино только для иностранцев. У парламента есть все шансы быстро внести необходимые изменения в законодательство и дать возможность исполнительным органом и будущим операторам организовать целую экономическую сферу.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

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