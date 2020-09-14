Руководитель АМКУ Ольга Пищанская не задекларировала бизнес в Чехии, — Голобуцкий

И.о. председателя АМКУ Ольга Пищанская является владелицей чешской компании, которой нет в ее имущественной декларации. Об этом изданию Liga.net сообщил блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

По его словам, согласно декларации за 2019-й год, Пищанская владеет квартирой в Киеве, жилым домом и земельным участком на Софиевской Борщаговке, дачей и земельным участком в Севастополе. Также ей принадлежит автомобиль Volkswagen Tiguan. Активов за рубежом у Пищанской нет. Но информация из чешских реестров указывает на противоположное.



"Вся информация есть в открытых реестрах. Ольга Пищанская значится единственным владельцем компании "OLI HOME s.r.o.", зарегистрированной в Чехии. Спросил подтверждения, и коллеги-журналисты сказали, что ошибки нет. Официальный реестр Республики Чехия (данные актуальны на 13.07.2020) однозначно говорит: Ольга Пищанская более 12 лет занимается бизнесом в Чехии. Компания "OLI HOME s.r.o." основана еще в 2008 году и работает в сфере недвижимости", - отмечает Голобуцкий.



По его данным, сначала интересы Пищанской в ​​Чехии представлял Александр Маковецкий, а сейчас директором (и, вероятно, лицом, уполномоченным представлять интересы Пищанской) значится его жена Светлана Маковецкая. В Чехии супругам Маковецких принадлежит REZIDENCE CLUB S.R.O. Компания владеет курортным отелем "Rezidence Club Canada" на берегу крупнейшего в Чехии озера Липно.



Кроме того, по информации блогера, Маковецкий в разные годы имели отношение к целому ряду юридических лиц, специализирующихся на недвижимости. Среди владельцев компаний, с которыми пересекались Маковецкий, есть и другие жители Кривого Рога, а также состоятельные граждане России, которые имели желание инвестировать в чешскую недвижимость и сразу найти менеджера для своей собственности.



"Зачем было прятать от декларирования столь обычный бизнес? Может, проблема в связях менеджеров компании Пищанской? Но также вероятно, что причина сокрытия банальнее: стоимость чешского бизнеса совсем не вписывается в официальные доходы и.о. главы АМКУ. И если его задекларировать, то рано или поздно придется объяснять журналистам или сразу представителям НАПК, откуда взялись деньги на этот бизнес", - предполагает Голобуцкий.



Эксперт утверждает, что независимо от причины сокрытия чешского бизнеса и.о. главы АМКУ - это нарушение закона, за которое чиновник должен нести ответственность.



"Пищанская настаивает на том, что ее якобы назначили "как специалиста". И на предприятиях Ольга работала, и опыт имеет. Удивляет, что такой опытный человек не учла, что чиновники Антимонопольного комитета не только не должны быть причастны к коррупции, но и должны быть образцом прозрачности, то есть в первую очередь предоставлять полные и честные данные о своих доходах. И именно в этом пункте госпожа Пищанская экзамен не прошла: тихо "промолчала" о своей компании в Чехии. Ольга Пищанская, очевидно, не очень ценит доверие людей, которые сначала привели ее в АМКУ, а затем назначили на высокую должность. Подставиться настолько очевидно - и заодно подставить тех, кто лоббировал ее назначения. Эта история бросает тень не только на Пищанскую, но и на ее покровителей. Дополнительно она подставила и властную команду в целом. Репутационные проблемы она власти обеспечила", - резюмирует Голобуцкий.



Напомним, 6 июля исполняющей обязанности председателя Антимонопольного комитета стала первая заместитель председателя - государственная уполномоченная Ольга Пищанская. С января по апрель 2016 Пищанская работала начальником отдела закупок механических материально-технических ресурсов "Метинвест Холдинг".

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