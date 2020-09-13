Чтобы вкусно и без отравлений: 10 простых лайфхаков при выборе ресторана

Выбор ресторана для трапезы — процесс довольной сложный, ведь посещая подобное заведение хочется не только вкусно поесть и приятно провести время, но и быть уверенным, что после приема пищи не придется столкнуться с такой неприятной вещью как отравление.

Эксперт гастротуризма и основатель клуба гастрономических путешествий "Пища для ума" Татьяна Острогляд назвала 10 лайфхаков, которые помогут выбрать ресторан, после посещения которого точно не придется волноваться на счет отравления. Об этом пишут Українські Новини.

1. Состояние туалета

Уборную комнату ресторана можно смело назвать отражением всего заведения. Если хозяин ресторана не следит за чистотой туалета и не реагирует на такие вещи, как, например, сломанный слив, стоит задуматься, в каком состоянии находится кухня.

Эксперт советует в незнакомом месте в первую очередь посетить туалет, чтобы, например, помыть руки. Если уборная выглядит приятно, в ней чисто и приятно пахнет, скорее всего, и на кухне царит такой же порядок.

2. Одиночное отравление в ресторане невозможно

Многие посетители думают, что каждое блюдо шеф-повар готовит индивидуально для них, однако это не так. Подобный подход не рационален и не экономен. Кухня представляет собой конвейер, который постоянно загружен громадным объемом заготовок и продуктов.

Никто в ресторане не станет разделывать целую курицу или жарить грудку. Как правило, в один момент времени на столах посетителей присутствуют блюда, где мясо взято из одной партии.

Поэтому в случае отравления следует обратить внимание, не стало ли плохо еще кому-то из посетителей. Если все остальные в порядке, а проблемы лишь у вас — 100% вы отравились в другом месте до посещения ресторана.

3. В горах мясо, у моря — рыба

В современно мире, где чуть более чем за сутки можно облететь земной шар, логистика находится на высоком уровне. Это позволяет подать устрицы в тех местах, где о морях и океанах никогда не слышали.

Тем не менее следует узнать, когда была последняя поставка. Как правило, поступление продуктов в ресторанах происходит раз в неделю. Это значит, что при доставке в понедельник, лежащие на вашей тарелке в воскресенье устрицы, уже не могут считаться настолько свежими. Поэтому стоит не стеснятся и спрашивать у официантов, насколько их продукты свежие.

Кроме того, следует опираться на простую логику — выбирайте природную местную еду. Если вы посещаете ресторан в горах, то лучше сделать выбор в пользу мяса. Ну а если же вы попали в заведении на острове — лучшим выбором будут морепродукты.

4. Не ешьте вьетнамскую пиццу

Посещая ресторан обратите внимание на то, где вы сейчас находитесь. В разных заведениях могут работать выходцы из Индии, Вьетнама, Пакистана или других стран.

Местная кухня им не родная, поэтому вряд ли такие повара будут готовить ее с душой. Вероятнее всего, что некоторые блюда в подобных местах давно лежат приготовленными и лишь ожидают разогревания в микроволновке.

И, наоборот, если вы пришли в ресторан грузинской кухни и повара там из Грузии, то это очень даже хорошо. Представители нации гордятся своей кухней и как никто умеют готовить национальные блюда.

5. Избегайте пустующих заведений

Рекомендуется не заходить в пустующий весь день ресторан. Как правило, это грозит тем, что посетителю подадут несвежую заготовку, которую повара приготовили с вечера. Случайный посетитель может стать "жертвой" залежавшейся заготовки.

6. Огромное меню — плохой признак

Огромные меню на 15-20 страниц крайне плохой признак ресторана. Чем больше в меню блюд — тем больше необходимо для них заготовок, при этом каждое блюдо заказывается нечасто из-за их количества. А это значит, что заготовки дольше хранятся в холодильниках.

Небольшое, на пару страниц, меню свидетельствует об обратном. Каждое блюдо готовится чаще и заготовки не лежат по две недели в холодильнике.

7. Кафе с видом на Эйфелеву башню — это плохо.

Эйфелева башня или любая другая достопримечательность это здорово, но следует понимать, что рестораны, расположенные возле них, заточены на туристов, то есть на одноразовых клиентов. Как правило, местные в подобные заведения не ходят.

Отравление в таком заведении маловероятно, ведь владельцу заведения в популярной туристической точке вряд ли захочется получить плохой отзыв. Тем не менее пища в таком ресторане может быть попросту невкусной, ввиду использования дешевых ингредиентов или продуктов из супермаркета, например, майонеза.

8. Ешьте там, где много местных

Отличным показателем "безопасности" кухни ресторана станет большое число посетителей из местных, даже если внешне заведение выглядит как непрезентабельная таверна.

Хозяин подобного заведения не станет рисковать постоянными клиентами и там где много людей — меньше залежавшихся заготовок.

9. Русскоязычное ТВ придумало миф про перчатки

Телевидение создало какой-то дикий миф, что все на кухне должны работать только в перчатках и никак иначе. Этот миф был создан несколько лет назад и почему-то лишь в русскоязычном пространстве.

На любой нормальной кухне повара работали, работают и будут работать исключительно голыми руками.

10. Отзывы в TripAdvisor легко подделать. Стоит ли доверять

В 2017 году стало ясно, что используя TripAdvisor можно с легкостью подделать отзывы о заведении и даже вывести его в топ. Тогда так поступил один журналист. Он зарегистрировал профиль несуществующего ресторана и написав несколько сотен отзывов смог вывести "заведение" на первое место списка в Лондоне.

В целом, используя такие сервисы, как TripAdvisor, Google Reviews или Yelp, стоит обращать внимание не на отзывы, а на оценки. Если они выше 4 или 5, то данное заведение неплохой вариант, если же ниже 3,5 — стоит обходить такой ресторан стороной.

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