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08 сентября 2020, вторник, 11:55 1341
Экономика 2020-09-08T12:45:03+03:00
Українські Новини
У бизнес-обмудсмена поддержали создание Антирейдерского межведомственного совета при президенте, - СМИ

У бизнес-обмудсмена поддержали создание Антирейдерского межведомственного совета при президенте, - СМИ

Петр Стуженко
Бизнес, Рейдерство, Президент, Павленчик, Русалина
Бизнес инициирует создание Антирейдерского совета при Президенте. Фото: stopcor.org
Бизнес инициирует создание Антирейдерского совета при Президенте. Фото: stopcor.org

Антирейдерский координационный межведомственный совет при президенте Украины должен стать уникальным органом для борьбы с рейдерством. Совет бизнес-омбудсмена готов воплощать инициативу в жизнь и применять в этом процессе свой опыт в антирейдерской тематике, информирует портал rbc.ua.

Об этом заявила инспектор Совета бизнес-омбудсмена Марина Павленчик во время круглого стола "Антирейдерский межведомственный совет по защите бизнеса при президенте Украины" в медиацентре "СтопКор".

"У нас в стране сегодня под рейдерством много действий подразумевают. Мы понимаем под этим: 1) противоправный физический захват; 2) изменение в государственных реестрах и, возможно, непропорциональное давление со стороны правоохранительных органов. Много нюансов. За прошедшие годы советом бизнес-омбудсмена аккумулирован значительный опыт в антирейдерской тематике. Это есть в отчете с рядом рекомендаций. Часть уже сделана, остальное, надеюсь, будет воплощено в инициативе, которая сегодня предлагается. У нас есть опыт работы в межведомственных структурах, которые создавались в Кабмине, призванных на борьбу с рейдерством. В том числе это и межведомственные комиссии. При создании новых инициатив опыт деятельности предыдущих структур должен быть учтен", - отметила Павленчик.

Она также добавила, что Совет бизнес-омбудсмена выступает за проактивный подход в антирейдерских инициативах, готов делиться опытом и поддерживать аналогичные проекты.

В свою очередь, народный депутат от фракции "Слуги народа" Алексей Жмеренецкий отметил, что Украине крайне необходимо создать новый орган, который будет направлен на противодействие рейдерам и сможет напрямую контактировать с первыми лицами государства, чтобы решать все проблемы рейдерства.

По его словам, в Верховной раде идет работа по усовершенствованию антирейдерского законодательства, пошагово рассматривается и принимается антирейдерский пакет законов, но рейдеры находят все новые пробелы в законодательстве.

"Нужно создать новый орган для защиты бизнеса, который будет иметь возможность сразу обратиться к первым лицам в государстве и иметь рычаг для урегулирования проблем (с рейдерами - ред.)", - заявил Жмеренецкий.

Разделяет это мнение и другой нардеп от "Слуги народа" Николай Стефанчук, который убежден, задача антирейдерского совета не в том, чтобы решать спор, а быстро реагировать на нарушения прав.

"Это должен быть звон при первой попытке захвата. Совет должен быть координационным органом. Если возникла ситуация, он (совет - ред.) должен туда направить своих представителей, чтобы они "взяли за руку" Минюст и не дали вносить регистрационные данные, чтобы "взяли за руку" полицейского, чтобы тот делал свою работу, чтобы приняли обе стороны и привели в суд. Совет должен выполнять функцию сторожа, который бы следил за тем, чтобы нарушений не было, а соответствующие лица были привлечены к ответственности", - подчеркнул он.

Напомним, ранее бизнесмены призвали власть создать межведомственный Антирейдерский совет при президенте.

Авторы обращения убеждены, что инициатива объединяет представителей всех силовых структур, бизнес-ассоциаций, общественных организаций, чтобы действовать эффективно и жестко при любом посягательстве на частную собственность и корпоративные права.

Инициативу представителей бизнеса по созданию межведомственной Антирейдерской совета поддержал Владимир Зеленский. Инициативу президенту 28 августа во время встречи с представителями бизнеса в Черкассной области презентовала бизнесвумен Людмила Русалина.

Как известно, Русалина сама пострадала от рейдерского покушения, впрочем, после выхода ситуации в публичную плоскость, заказное уголовное дело, по ее словам, закрыли. Сейчас Русалина получила соответствующее подтверждение и от Офиса генпрокурора.

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