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08 сентября 2020, вторник, 06:30 53 Мнение
Политика 2020-09-08T06:30:01+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: Игорные зоны – дополнительные финансы для регионов и госбюджета

Антон Кучухидзе: Игорные зоны – дополнительные финансы для регионов и госбюджета

Антон Кучухидзе
Игорный бизнес, Антон Кучухидзе, Владимир Зеленский, Легализация игорного бизнеса
фото ИА
фото ИА "Украинские Новости"

После принятия закона о легализации азартных игр самыми популярными темами, обсуждаемыми в СМИ в контексте данного аспекта являются вопросы внесения изменений в ныне действующий закон, чтобы разблокировать  процесс создания государственного регулятора, который сможет выдавать лицензии будущим операторам азартных игр, а также необходимость принятия законопроекта 2713-д (отмена налога на выигрыш игрока и отсрочка GGR), который сделает налоговую нагрузку более либеральной для украинских операторов.

Почему так? Потому что парламент уже со следующей недели должен приступить к принятию необходимых законодательных инициатив, и 2713-д уже стоит в повестке дня на сессионной неделе (15-18 сентября 2020 г.).

Оперативное реагирование – это хорошо, но стоит обратить внимание и на другие финансовые возможности, которые дает ЗУ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Этот закон вместил в себя лучшие международные практики организации сферы гемблинга. Одним из эффективных механизмов, о котором практически не говорят в СМИ, является создание специальной территориальной игорной зоны.

В медиа принято писать, что, например, казино будут только в отелях, но это узкая трактовка. Согласно со ст.26 профильного закона кроме отелей, казино может размещаться и на «территории загородного комплекса отдыха» (требования – 5 звезд, 10 тыс кв. м, расположение за городом), а также на «территории специальной территориальной игорной зоны, созданной по решению Кабинета Министров Украины».

Определены законом и некоторые критерии. Территориальной специальной игорной зоной могут быть:

(1) территория таможенной территории Украины за пределами населенных пунктов;

(2) территория населенных пунктов за пределами жилых районов;

(3) территория, которая требует дополнительного стимулирования социально-экономического развития.

Не больше 5 таких специальных территориальных игорных зон может быть создано по решению Кабмина.

Но это по состоянию на сейчас. По информации от разных источников, приближенных к рынку азартных игр, стало известно, что после внесения первоочередных инициатив по налоговому и институциональному регулированию рынка азартных игр, начнется работа по созданию отдельного закона, который будет профильным для специальной территориальной игорной зоны.

Самыми известными в мире специальными игорными зонами являются Лас-Вегас (год создания – 1931 г.), Макао (1847 г.), Сингапур (2005 года), Атлантик-Сити (1978 г.). Конечно же невозможно говорить о том, что нам необходимо полностью копировать одну из этих моделей. Это в принципе невозможно, потому что совсем другие реалии как временные, так и политические, экономические и т.д. Но если взять глобальный концепт таких территорий, то никто не сможет поспорить, что игорные зоны — это большие суммы денег в бюджет, это одни из самых популярных международных туристических потоков, это рабочие места и развитие смежного с азартными играми бизнеса.

Т.е. даже сегодня местные органы власти могли бы обращаться в Кабмин, создавать рабочие группы и доказывать, что на их территории было бы всем выгодно создать игорную зону, которая финансово наполняла бы как местный, так и национальный бюджеты. Это прекрасная возможность привлекать инвестиции и застроить заброшенные территории за деньги бизнеса, а не годами ждать, когда у Кабмина появятся деньги на отдельно взятую территорию. Очевидно, что местные выборы закончатся, и регионы массово побегут и будут лоббировать свои территории, чтобы создать игорные зоны и получить дополнительные деньги себе в бюджет.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

 

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