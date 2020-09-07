9.09.20 11:00 Пресс-конференция "Выборы в Киеве: вероятные сценарии"

9 сентября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Выборы в Киеве: вероятные сценарии". Участники: Дмитрий Дмитрук, Центр "Социальный мониторинг" и политические эксперты. Ссылка на просмотр онлайн-трансляции: https:\/\/www.youtube.com\/channel\/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g\/videos Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.