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07 сентября 2020, понедельник, 16:34 11
Пресс-центр 2020-09-07T16:38:00+03:00
Українські Новини
9.09.20 11:00 Пресс-конференция "Выборы в Киеве: вероятные сценарии"

9.09.20 11:00 Пресс-конференция "Выборы в Киеве: вероятные сценарии"

Алина Заика

9 сентября 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Выборы в Киеве: вероятные сценарии".

Участники: Дмитрий Дмитрук, Центр "Социальный мониторинг" и политические эксперты.

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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