"Царская ягода" поможет про ожирении и воспалении горла: чем еще полезен крыжовник

Во вторник, 8 сентября, в 10:00 на "Интере" выйдет новый выпуск ток-шоу "Полезная программа" – о крыжовнике. Ведущий Александр Лукьяненко и эксперты проекта разберутся в популярных сортах этой янтарной ягоды и расскажут, чем она полена для организма и что из нее можно приготовить.

Крыжовник – одна из наиболее ценных ягод. Его употребляют в свежем, замороженном и консервированном виде. Из крыжовника варят джемы, кисели. Особенно вкусным из него получается варенье. Также плоды используются для приготовления тортов, десертов, пирогов, мясных соусов и маринадов. Популярность крыжовника объясняется не только приятным кисло-сладким вкусом, но и его полезными качествами. Так, настой из плодов крыжовника выводит из организма лишний холестерин. Свежий сок, смешанный с небольшим количеством меда, помогает при воспалении горла. Также ягоды рекомендуют употреблять при ожирении и нарушении обмена веществ.

Крыжовник – одна из наиболее ценных ягод. Его употребляют в свежем, замороженном и консервированном виде. Из крыжовника варят джемы, кисели. Особенно вкусным из него получается варенье. Также плоды используются для приготовления тортов, десертов, пирогов, мясных соусов и маринадов. Популярность крыжовника объясняется не только приятным кисло-сладким вкусом, но и его полезными качествами. Так, настой из плодов крыжовника выводит из организма лишний холестерин. Свежий сок, смешанный с небольшим количеством меда, помогает при воспалении горла. Также ягоды рекомендуют употреблять при ожирении и нарушении обмена веществ.

"В крыжовнике содержится весь джентльменский набор витаминов и микроэлементов, – рассказывает диетолог Александр Кущ. – Его уникальный минеральный состав улучшает кровообращение и обменные процессы в организме, укрепляет нервую систему. Крыжовник богат витамином А, а также – С, РР, Е и витаминами группы В. Например, витамин РР помогает снизить риск возникновения инсультов и инфарктов, а витамины группы В и витамин С защищают организм от атеросклероза, гипертонии и венозной недостаточности. Есть и ограничения: поскольку ягоды крыжовника содержат большое количество кислот, его следует употреблять с осторожностью тем, кто страдает воспалительными заболеваниями желудка и кишечника (особенно в стадии обострения). Суточная норма для взрослого человека – не более 300-400 граммов".

На что обращать внимание при выборе крыжовника? Какие сорта можно найти на рынках? Как сохранить ягоду на зиму? И какие необычные блюда из нее можно приготовить? В студии ток-шоу на эти и другие вопросы ответят ведущий Александр Лукьяненко и эксперты "Полезной программы": диетолог Александр Кущ, шеф-повар и кулинар Ирина Рудневская, президент Ассоциации "Ягодоводство Украины" Ирина Кухтина. Полезными советами поделится звездный эксперт ток-шоу – телеведущая Маша Виноградова.

"Сейчас существует тренд на разнообразное и здоровое питание, поэтому незаслужено забытые ягоды возвращаются на наш стол, – говорит Маша Виноградова. – Крыжовник снова входит в кулинарную моду, его

подают в самых изысканных ресторанах. Во время "Полезной программы" попробовала утку и пирог с крыжовником. Нужно признать, эти блюда по вкусовым качествам стали для меня открытием. У крыжовника большой потенциал!"

Кроме того, в этом выпуске телезрители узнают рецепт любимого варенья Александра Пушкина из крыжовника, которое готовила его няня.

Выпуск ток-шоу "Полезная программа" о крыжовнике смотрите во вторник, 8 сентября, в 10:00 на телеканале "Интер".

Также на этой неделе зрители "Интера" увидят и другие выпуски "Полезной программы". В среду, 9 сентября, в 10:00 на "Интере" – программа о чебуреках.

Эти аппетитные жареные пирожки с румяной корочкой и сочной мясной начинкой любот многие. Но далеко не все умеют их готовить! Что такое правильный чебурек? На что нужно обратить внимание при приготовлении, чтобы чебуреки получились вкусными? Сколько штук можно съесть за один раз, чтобы не навредить здоровью? Как сделать фарш для чебуреков без мясорубки? Каким должно быть масло для жарки чебуреков? Что такое вегетарианский чебурек и какие необычные начинки для этого блюда популярны в других странах? Звездный эксперт ток-шоу – шоумен и певец Дмитрий Коляденко.

чсм

В четверг, 10 сентября, в 10:00 на "Интере" – выпуск о том, на что обращать внимание при выборе перца.

"Корвет", "Лимонное чудо", "Оранжевый король", "Геракл"... Существуют сотни сортов сладкого перца, который мы по привычке называем "Болгарский". А все потому, что в эпоху развитого социализма Болгария стала главным поставщиком перца в СССР. На самом деле родина перца – Центральная Америка. Перец настолько прижился у нас, что блюда с ним давно считаются национальными. Мы делаем из него салаты, запекаем, маринуем, фаршируем, консервируем… В каком виде лучше употреблять перец? Как его правильно выбирать? Чем отличаются красные, желтые и зеленые перцы? Какие из них наиболее полезны? Как лучше хранить перец, чтобы сберечь его свойства? И какие необычные блюда можно приготовить из острого перца? Об этом зрители узнают в ток-шоу "Полезная программа" на телеканале "Интер". Звездный эксперт выпуска – артист Виталий Борисюк

чс

В пятницу, 11 сентября, в 10:00 в эфир "Интера" выйдет выпуск "Полезной программы" о свинине. По данным специалистов, свинина составляет 40% всего животного белка, потребляемого в мире. Среди бесспорных лидеров – Китай, в котором один человек в среднем ест 48 кг свинины в год. Что же полезного в этом мясе? Какие существуют породы свиней и чем они отличаются? Как правильно выбрать свинину? Какие блюда лучше готовить из разных частей туши? Какие секреты приготовления свинины хранят шеф-повара? И в каком виде подают свинину в разных странах? Звездный експерт ток-шоу – телеведущий Александр Бондарчук.

чс

А в субботу, 12 сентября, в 10:00 на "Интере" зрители увидят программу о курятине. Курятина содержит больше белков, чем любой другой вид мяса, при этом жиров в ней – до 10%. При употреблении этого мяса наш организм получает незаменимые аминокислоты и способен синтезировать гормон радости – серотонин. Что еще полезного в м’яке курицы? С чем врачи не советуют его употреблять? Как выбрать качественное куриное мясо? Сколько надо варить бульон из курицы, чтобы он получился вкусным? И насколько вкус мяса зависит от породы курицы? Звездный эксперт ток-шоу – телеведущий Павел Прядко.

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