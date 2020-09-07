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07 сентября 2020, понедельник, 13:46 99
Судебная власть 2020-09-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
ВАКС "забыл" пригласить представителей НААУ на организованный при поддержке ОБСЕ профильный семинар, - Ассоциа

ВАКС "забыл" пригласить представителей НААУ на организованный при поддержке ОБСЕ профильный семинар, - Ассоциация адвокатов

Николай Савенко
ОБСЕ, Адвокаты, НААУ, Семинар, Елена Танасевич, ВАКС
Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич. Фото: Українське фото
Председатель Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич. Фото: Українське фото

Национальная ассоциация адвокатов Украины не получила приглашения от Высшего антикоррупционного суд на однодневный семинар-дискуссию «Проблемы и вызовы, стоящие при рассмотрении дел о коррупции», который должен состояться 10 сентября.

Об этом изданию Advokat Post рассказал руководитель Секретариата НААУ Вадим Красник, передают Українські Новини.

"По состоянию на сегодня, приглашений на это мероприятие мы не получали", - сообщил он.

По информации НААУ, этот семинар организован в рамках реализации совместного проекта с Координатором проектов ОБСЕ в Украине «Поддержка развития институциональной способности Высшего антикоррупционного суда».

К участию в нем должны были быть приглашены судьи ВАКС, прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детективы Национального антикоррупционного бюро и адвокаты.

Но, как стало известно Advokat Post из источников, приближенных к ВАКС, вместо того, чтобы привлечь к этой дискуссии адвокатуру институционально, было принято решение при приглашении адвокатов проигнорировать НААУ, а звать только отдельных защитников «по знакомству».

При этом САП и НАБУ соответствующие приглашения были направлены и эти институты сами определяют, кого направить на семинар.

«Учитывая то, что в последнее время НААУ постоянно обращает внимание на острые проблемы в работе ВАКС, в частности, нарушения прав человека, отношения между ними довольно напряженные. Поэтому в суде приняли решение «перестраховаться», чтобы не подвергаться новым скандалам, особенно с учетом того, что речь идет о мероприятии, организованном на донорские средства», - рассказал собеседник издания Advokat Post.

Он также обратил внимание на то, что таким образом ВАКС фактически закрывает возможности для начала конструктивного диалога с адвокатским сообществом для решения накопившихся проблем, и де-факто поддерживает позицию председателя Верховного суда Валентины Данишевской о необходимости увеличения количества обвинительных приговоров в судах. Также это вызывает вопрос, насколько эффективно суд расходует донорскую помощь.

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