"Интерпайп" ввел обязательное ПЦР-тестирование при возвращении сотрудников из отпуска

Трубно-колесный холдинг "Интерпайп" ввел обязательное ПЦР-тестирование за счет компании при возвращении сотрудников из отпуска.

Об этом в интервью Українським Новинам сказал директор по экономике и финансам «Интерпайпа» Денис Морозов.

«С начала введения карантина на предприятиях компании зарегистрировано 24 случая заболевания коронавирусом. Сегодня ключевая проблема – отпуска, поскольку многие сотрудники, возвратившись из отпуска, привозят с собой эту болезнь, причем зачастую они сами не знают, что они заболели. Поэтому мы ввели обязательное ПЦР-тестирование за счет компании при возвращении из отпуска, и до получения результата сотрудник уходит на самоизоляцию, а его пропуск блокируется», - сказал он.

Морозов отметил, что «Интерпайп» сознательно пошел на дополнительные затраты, дабы обеспечить беспрерывность производственного процесса.

«Ведь, если в составе бригады обнаружится хотя бы один заболевший, то всю бригаду придется отправлять на карантин, а выполнение производственной программы окажется под вопросом. В связи с этим мы продлили до конца карантина работу нашего корпоративного транспорта, который привозит и развозит по домам рабочих наших производственных активов», - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, 5 сентября количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 2 107 до 135 894, количество умерших от заболевания увеличилось на 35 человек до 2 846 по сравнению с предыдущими сутками, при этом за сутки количество новых случаев снизилось на 25,7%, новых летальных случаев - на 30%.

Кабинет Министров продлил адаптивный карантин до 31 октября, при этом премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозирует его дальнейшее продление.

Карантин был введен 12 марта.

"Интерпайп" является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб "Нико Тьюб" (все - Днепропетровская область).

В октябре 2012 года "Интерпайп" ввел в эксплуатацию сталеплавильный комплекс "Интерпайп сталь".

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