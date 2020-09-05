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05 сентября 2020, суббота, 10:58 13
Политика 2020-09-05T10:58:47+03:00
Українські Новини
Власть Зеленского превратилась в партию войны - как попугай повторяет мантры Порошенко, - ОПЗЖ

Власть Зеленского превратилась в партию войны - как попугай повторяет мантры Порошенко, - ОПЗЖ

Анна Рудык
Оппозиционная платформа – За жизнь, Владимир Зеленский, ОПЗЖ
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua
Оппозиционная платформа - За жизнь. Фото: platform.org.ua

Украинский народ требует мира. Но Зе-власть не может и не хочет идти путем политического урегулирования на Донбассе. Она превратилась в филиал партии войны: как попугай повторяет мантры режима Порошенко и репрессирует политиков, ведущих мирные переговоры. За попытку наладить межпарламентский диалог о прекращении конфликта на Донбассе Государственное Бюро расследований открыло уголовное дело против руководства партии и депутатов от Оппозиционной платформы - За жизнь В. Медведчука, В. Рабиновича, Р. Кузьмина, А. Колтуновича, Т. Плачковой. Об этом говорится в официальном заявлении.

В заявлении отметили, что прекратить войну и объединить страну — с этим лозунгом Владимир Зеленский и так называемые "слуги народа" победили на выборах. Но теперь для них, как и для национал-радикалов, мир стал синонимом государственной измены. Монобольшинство отказывается принимать необходимые законы. Чиновники, ответственные за объединение страны, проводят "красные линии" и обещают конфликт на четверть века. "Переговорщики" в Трехсторонней контактной группе требуют отказа от Минских соглашений. Министр иностранных дел, вместо налаживания прямого диалога с российскими коллегами, способен только на хамство и провокационные демарши. Деятельность МИД полностью противоречит декларациям Президента Зеленского, и направлена на срыв Нормандского формата и любых мирных инициатив.

Оппозиционная платформа - За жизнь, несмотря на репрессии, не свернет с пути мирного урегулирования и добьется объединения Украины. В отличие от бесхребетной и двуличной власти мы не откажемся от своего слова, данного украинскому народу.

"Мы требуем немедленно прекратить политическое давление на сторонников мира. Заявляем о своей готовности всеми законными средствами защищать от преследований всех членов нашей партии. Мы готовы отвечать за каждый наш шаг, но власти придется ответить за свое предательство перед украинским народом. Государственную измену совершают те, кто предал обещания данные избирателям. Кто назначил на должность Главы МИД профессионально непригодного хама и авантюриста. Кто пытается сорвать реализацию Минских соглашений и вновь погрузить страну в кошмар конфликта. Единственный путь к тому, чтобы в Украине воцарился мир — полная перезагрузка власти и победа единственной партии мира — Оппозиционной платформы - За жизнь", - говорится в сообщении партии.

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