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  • Юрий Сапронов: Билецкий 6 раз соврал в 27 строчках текста о харьковском гольф-клубе
04 сентября 2020, пятница, 22:32 79 Мнение
Политика 2020-09-04T22:50:15+03:00
Українські Новини
Юрий Сапронов: Билецкий 6 раз соврал в 27 строчках текста о харьковском гольф-клубе

Юрий Сапронов: Билецкий 6 раз соврал в 27 строчках текста о харьковском гольф-клубе

Елена Новикова
Виктор Янукович, Донбасс, Михаил Добкин, Андрей Билецкий, Слуга народа, Владимир Зеленский, Юрий Сапронов, Гольф-клуб, Супериор
Юрий Сапронов. Фото: Facebook/Sapronov Yuri
Юрий Сапронов. Фото: Facebook/Sapronov Yuri

Харьковский бизнесмен Юрий Сапронов заявляет, что лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий в своем блоге шесть раз соврал в 27 строчках текста о харьковском гольф-клубе. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я не могу не ответить г-ну А. Билецкому, уважаемому мною до этого человеку внесшему огромный личный вклад в борьбе с российской агрессией на Донбассе.


Г-н Билецкий, если Вы хотите продолжать политическую карьеру в Украине, я бы посоветовал Вам, исключительно с позиции своего возраста и седых волос, тщательно проверять информацию, которую Вам готовят Ваши помощники.

Вы солгали 6 раз на 27 строчках текста.

1. На территории (70 Га) гольф-клуба при строительстве не было вырублено НИ ОДНОГО дерева, более того- высажено более 2 000.

2. Я не собирал деньги для "ментов,которые били майдановцев", и я не знаю собирал ли их Добкин.

3. Я – УКРАИНЕЦ, родился в Советском Союзе, мой покойный отец военный летчик уйдя в отставку приехал жить в Харьков в 1981 году , и я после службы в СА приехал в Харьков в 1983 году. На могиле моего отца написана одна фраза "Честь имею!". Для меня это не пустой звук. В Харькове я закончил госуниверситет, преподавал в нем, в Харькове я создал семью, в Харькове живет моя жена, моя мама, моя сестра, мои дети и трое моих внуков. Это мой город и моя Родина.

4. У меня нет и никогда не было паспорта гражданина РФ, как и любой другой страны. У меня с 1991 года по сей день один паспорт Гражданина Украины и я горжусь этим.

5. Г-н Янукович не останавливался в гольф-клубе, когда бежал в Ростов. Более того он никогда не был в гольф-клубе вообще.

6. Президент Зеленский не ночевал в отеле Супериор. Он принимал участие в мероприятии партии "Слуга народа" в течение полутора часов.

Это факты. У Вас – ложь.

Надеюсь у Вас хватит мужества извиниться за враньё.

Честь имею !
P.S. Если Вы хотите померяться кто из нас больше любит Украину (Украину в себе,а не себя в Украине) погуглите, что за мои личные деньги прооперированы более 1000 детей с врождёнными пороками сердца, полтора десятка лет от меня получают стипендию талантливые студенты, накормлены тысячи стариков, несколько десятков миллионов гривен направлены на поддержку военных в АТО, беженцев и раненых в 2014-2015 годах , дети , спортсмены и так далее", — написал он в Facebook.

Скриншот из блога Андрея Билецкого. Фото: Facebook/Sapronov YuriСкриншот из блога Андрея Билецкого. Фото: Facebook/Sapronov Yuri

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