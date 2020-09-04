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04 сентября 2020, пятница, 13:13 1385 Видео
Выборы 2020-09-04T14:00:01+03:00
Українські Новини
От "Нашего края" на выборы в Одессе идет Евгений Червоненко

От "Нашего края" на выборы в Одессе идет Евгений Червоненко

Петр Стуженко
Евгений Червоненко, Наш край, Местные выборы-2020
Евгений Червоненко. Фото: nashkray.org
Евгений Червоненко. Фото: nashkray.org

Министр транспорта и связи Украины (2005 год), председатель Запорожской областной государственной администрации (2005-2007 годы) Евгений Червоненко идет на местные выборы в Одессе вместе с политической партией "Наш край".

Об этом сообщили на съезде партии, который прошел в Киеве.

Евгений Червоненко присоединился к команде "Нашего края" и будет принимать участие в местных выборах в Одессе. Также, в своей речи Червоненко заявил, что намерен продолжить развитие Одессы как логистического центра, чьи доходы существенно упали за последние годы.

"Одесса - это наш последний логистический центр. Я вам хочу сказать, что при Кирпе и при мне транзит только через Украину приносил миллиарды долларов - без газовой трубы. Сегодня 120 млн", – отметил он.

По его мнению, "Наш край" объединил вокруг себя людей дела. "Здесь есть люди которым можно пожать руку и которые что-то сделают, а не просто скажут: а что мне за это будет? Понимаете, сегодня страна держится на вот этих людях", – отметил Евгений Червоненко.

По его словам, он благодарен партии за доверие. "Я благодарен за доверие, а еще я знаю всех этих людей и знаю, чего от них ждать. Они проверены временем", – отметил Червоненко.

Как сообщалось ранее, на съезде партии "Наш край" приняли решение идти на выборы в советы всех уровней и утвердили программу "12 шагов для развития родного края". На Сумщине "Наш край" ведет на выборы член политсовета, народный депутат Андрей Деркач. В Днипре вместе с партией идет мэр города в 2000-2014 годах Иван Куличенко, а в Киеве – народный депутат Сергей Шахов.

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